韓曝將面諫賴 化字解朝野對立

立法院長韓國瑜（左）表示，過年將向賴清德總統（右）提一個字「化」，希望化解朝野衝突。（本報資料照片）

朝野持續對立，1.25兆軍購特別條例持續卡關，立法院長韓國瑜8日於嘉義受訪時表示，美國國會點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，這樣的負面發展已經到相當不好的程度。他也透露，賴清德總統過年可能邀請五院院長會面，他會當面向賴清德提議「化」這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉。

韓國瑜說，過年與賴會面時，他會正式向總統提「化」這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉，中國文字這個「化學的化」非常有妙用，朝野不斷衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。

韓國瑜說，到他的年紀，看很多事情、事物，跟過去的看法已經有所不一樣，希望能找到一條大家都能接受的路，讓國家能往前進。

賴清德上任後使用過2次院際調解權，民國114年2月為在野黨刪減總預算召集過一次五院院長，韓國瑜曾出席；114年12月因應財劃法、停砍年金修法，再邀行政、立法、考試三院院長茶敘，韓國瑜婉拒出席。

韓國瑜指出，現在國會三個政黨都在對撞，美國國會跟台灣國會在野黨之間也在對撞，而且美國國會還點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，這樣的負面發展已經到了相當不好的程度。

談到近期美方與國民黨之間的摩擦。韓國瑜提到，美國在台協會（AIT）處長谷立言遭人批判，但谷立言畢竟是執行美國在台國家利益、駐台最高機構的負責人，給予基本的尊重是相當重要的。

另外，各界近期相當關注民眾黨陸配立委李貞秀適法性的問題。韓國瑜對此表示，他會保障每一個立委的權益，包括李貞秀；是否合法、是否觸犯《國籍法》，相關的執行單位可以自行處理；他的天職是保障每一個立委在沒有後顧之憂下，能夠全心全意問政，爭取台灣人民的福祉。