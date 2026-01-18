韓最強飛彈「玄武-5」部署！可攜8噸彈頭、打穿北韓地下掩體

韓媒引述南韓軍方消息人士今天透露，彈頭重量高達8噸、被視為最強飛彈的「玄武-5」，已從去年底開始部署在野戰部隊，並計劃在南韓總統李在明任內，完成作戰部署。

南韓證實已部署「玄武-5」飛彈。（示意圖／unsplash）

《韓聯社》報導，被稱為「怪物飛彈」的「玄武-5」，可打擊北韓為領導層打造的地下掩體，曾於2024年和2025年的南韓國軍日紀念活動上，公開亮相。南韓國防部長官安圭伯去年10月受訪時，首次使用了「玄武-5」此正式名稱。

報導指出，「玄武-5」屬於南韓三軸體系之一的大規模懲罰報覆作戰計劃（KMPR），韓軍方正在作為涉密項目研發下一代飛彈體系，進一步升級射程和彈頭威力。據悉，韓軍方計劃確保包括「玄武-5」和下一代飛彈在內的數百枚「怪物飛彈」，具備可應對北韓核武的能力。

韓媒曾披露，玄武系列飛彈由韓軍自主研發製造，其中「玄武-1」已全部退役，「玄武-2」和「玄武-3」分別是短程彈道飛彈和巡航飛彈。至於「玄武-4」由「玄武-2」改良而成，其中「玄武-4-1」為地對地彈道飛彈，「玄武-4-2」為艦對地彈道飛彈，「玄武-4-4」為潛射彈道飛彈。

「玄武-4」和「玄武-5」雖均為大威力彈道導飛彈，但彈頭重量有著顯著區別，其中「玄武-4」彈頭重2噸，「玄武-5」的彈頭重量8噸則為世界最高水準。

