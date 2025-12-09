韓未修正入境卡台灣標示爭議 王定宇：政府須評估進一步因應措施

外交部多次要求韓方更正入境卡台灣錯誤標示；王定宇籲若不改應採取進一步因應措施。（圖／CTWANT攝影組）

近期準備赴韓旅遊的民眾不斷反映，在填寫韓國電子入境卡（E-Arrival Card）時，系統竟將台灣錯誤標註為「CHINA（TAIWAN）」，引發輿論不滿。儘管外交多次提出要求更正，韓方卻始終未給出明確回應。對此，民進黨立委王定宇昨（8）日表態強硬，直言若韓國政府仍不修正，「這個錯誤就必須付出代價。」

外交部日前證實，我國及駐韓代表處近來多次就此問題向韓國政府提出嚴正關切，但韓方僅以原有政策立場為由，表示將「持續協商」，未承諾採取具體行動。由於台灣在入境卡上的錯誤標示依舊未改，使旅客與國內輿論愈發不滿。

王定宇指出，韓國政府的標示不僅與國際現實不符，更屬嚴重的外交錯誤，「連韓國民眾都覺得政府丟臉丟到國際。」他指出，台灣外交部已善盡抗議與交涉責任，但韓方遲遲不作修正，若持續執迷不悟，政府應審慎評估更進一步的因應措施，讓韓國了解「錯誤不是沒有代價」。

他進一步說，國際上已有明確例證，像是美國國務院即載明台灣是獨立於中華人民共和國之外的政治實體；日本也多次公開表示無權論述台灣的主權地位。他強調，台灣透過總統直選展現民主治理，「主權屬於中華民國台灣全體人民」，韓方的錯誤標示既不符合事實，也極不適當。他強調，已要求相關單位持續追蹤，直到韓國政府正式更正為止。

