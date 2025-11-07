韓查陸山寨品！飾品重金屬超標 Labubu假貨含344倍塑化劑

圖／YonhapnewsTV

雙11和美國「黑色星期五」購物節將近，不少消費者摩拳擦掌，準備搶便宜。但網購千萬得當心，南韓近期針對海外電商、直播平台販售的仿冒品，展開大規模取締，今年上半年查獲了60.6萬件山寨品，其中有95%來自中國大陸。進一步抽查檢測後發現，部分金屬飾品的鉛和鎘含量，超出安全基準5500倍以上。而在盜版「Labubu」玩偶中，則驗出超標344倍的塑化劑。

長桌上擺滿各種飾品，這些都是透過海外網站、社群平台或YouTube直播購買，寄送到南韓的知名品牌山寨品。

光是今年上半年，韓方就查處了60萬件侵害智慧財產權的商品，其中95%來自中國大陸。南韓關稅廳針對250件品項，進行抽查分析後，卻發現...

韓聯社TV記者：「在這之中的100多件產品，檢測出致癌物質，鉛含量超過標準值的5000倍。」

除了鉛超標，部分金屬飾品中，鎘含量也高達12%，遠超南韓必須低於0.7%的規定。這已非單純的表面處理問題，而是製造過程中，不肖廠商直接拿鎘作為主要材料。

除此之外，在全球掀起搶購熱潮的「Labubu」玩偶，也在這波假貨抽檢清單中。

韓聯社TV記者：「知名卡通角色Labubu山寨玩偶中，也出現了致癌物質塑化劑。與正品不同，仿冒品使用了塑化劑，讓它變得更為柔軟，用手指按的話，會明顯陷入。」

盜版Labubu玩偶，被驗出超標344倍的塑化劑。塑化劑會對生育能力造成傷害，也可能阻礙兒童成長；而若鉛與鎘中毒，則可能引發呼吸道系統和腎臟疾病，這些都是國際癌症研究機構（IARC）指定的有害致癌物質。

南韓關稅廳通關局長 金貞：「沒有安全保障的假冒劣質產品種類和消費，正如分析結果所示，會嚴重威脅國民的健康。」

首爾當局提醒消費者千萬要注意，避免購買未經安全驗證的有害物品。

隨著雙11及美國黑色星期五購物節即將來臨，不少商家祭出折扣活動，大量假貨因此湧入南韓。就連購買香水和彩妝保養品，也得留意。

韓聯社TV主播：「山寨化妝品在網上肆虐，以打折售賣名牌正品，來迷惑消費者。」

購物平台官網大大寫上「100%正品保證，假貨全款退費」字樣，試圖讓消費者買得安心，沒想到一切都是騙局。

定價超過25萬韓元（台幣約5300元）的香水以半價出售，但仔細一看，網頁破綻百出，商品資訊只寫上「詳見參考」，客服電話也只有010三個數字，自然打不通。一位顧客在購買後發現瓶蓋印章、標籤和香味都和正品有差異，要求退款後，卻被商家拒絕，甚至威脅交出假貨鑑定報告。

南韓消費者院電子商務組長 李道京：「特別是使用香水或化妝水等直接接觸皮膚的產品時，仿冒品不僅品質不佳，還會產生皮膚炎、過敏等嚴重的副作用，所以需要特別注意。」

但由於號稱「正品保障」，只被視為廣告用語，相關當局很難直接祭出制裁。南韓消費者院（KCA）只能叮嚀民眾，若價格比定價便宜太多，就得多一份警覺。

韓聯社TV記者：「實際上，最近三年受理的線上假冒化妝品相關諮詢數量共有447件，且每年都在增加。從品項來看，香水佔最多數，達51.5%；一般化妝品和彩妝品緊跟在後。」

不只香水，Temu和全球速賣通也傳出，充斥韓國彩妝品牌假貨，真假難辨。

直擊中國廣州一間專門製作韓妝山寨產品的工廠，現場擺著數百個裝滿乳液和精華的桶子，包裝盒也隨處可見。

韓聯社TV記者：「根據經合組織報告顯示，南韓化妝品企業因假冒商品，每年遭受的銷售額損失達2936億韓元。」

受害企業現身說法，認為整個產業實際損失金額，可能遠超每年2936億韓元。

受害南韓化妝品企業相關人士：「我們認為報告揭露的數字，只有(查獲的)幾家公司。因為在中國有很多工廠，所以實際數量可能會多出大約幾十倍。」

中小企業損失慘重，南韓知識財產處因此承諾，將通過AI系統，探測在海外流通的假冒商品，保護國內企業不再受害。

但化妝品協會仍有所不滿，因為各大公司得先聘用專門調查假冒商品的代理方，進行調查、揭發和舉報。這個過程，費用相當高昂，卻得由企業自行承擔。

南韓國民力量黨議員 白鍾憲：「應該由政府組成聯合特別工作小組，加強對假冒商品的監控，制定預防假冒產品的體系。」

韓流魅力席捲全球，南韓美妝產品也在全球市場掀起熱潮，首爾當局急需祭出應對政策，別讓品質低劣的假貨，傷害外國用戶體驗，成了韓流美妝邁向國際的絆腳石。

