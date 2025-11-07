韓查陸山寨品！飾品重金屬超標 Labubu假貨含344倍塑化劑
雙11和美國「黑色星期五」購物節將近，不少消費者摩拳擦掌，準備搶便宜。但網購千萬得當心，南韓近期針對海外電商、直播平台販售的仿冒品，展開大規模取締，今年上半年查獲了60.6萬件山寨品，其中有95%來自中國大陸。進一步抽查檢測後發現，部分金屬飾品的鉛和鎘含量，超出安全基準5500倍以上。而在盜版「Labubu」玩偶中，則驗出超標344倍的塑化劑。
長桌上擺滿各種飾品，這些都是透過海外網站、社群平台或YouTube直播購買，寄送到南韓的知名品牌山寨品。
光是今年上半年，韓方就查處了60萬件侵害智慧財產權的商品，其中95%來自中國大陸。南韓關稅廳針對250件品項，進行抽查分析後，卻發現...
韓聯社TV記者：「在這之中的100多件產品，檢測出致癌物質，鉛含量超過標準值的5000倍。」
除了鉛超標，部分金屬飾品中，鎘含量也高達12%，遠超南韓必須低於0.7%的規定。這已非單純的表面處理問題，而是製造過程中，不肖廠商直接拿鎘作為主要材料。
除此之外，在全球掀起搶購熱潮的「Labubu」玩偶，也在這波假貨抽檢清單中。
韓聯社TV記者：「知名卡通角色Labubu山寨玩偶中，也出現了致癌物質塑化劑。與正品不同，仿冒品使用了塑化劑，讓它變得更為柔軟，用手指按的話，會明顯陷入。」
盜版Labubu玩偶，被驗出超標344倍的塑化劑。塑化劑會對生育能力造成傷害，也可能阻礙兒童成長；而若鉛與鎘中毒，則可能引發呼吸道系統和腎臟疾病，這些都是國際癌症研究機構（IARC）指定的有害致癌物質。
南韓關稅廳通關局長 金貞：「沒有安全保障的假冒劣質產品種類和消費，正如分析結果所示，會嚴重威脅國民的健康。」
首爾當局提醒消費者千萬要注意，避免購買未經安全驗證的有害物品。
隨著雙11及美國黑色星期五購物節即將來臨，不少商家祭出折扣活動，大量假貨因此湧入南韓。就連購買香水和彩妝保養品，也得留意。
韓聯社TV主播：「山寨化妝品在網上肆虐，以打折售賣名牌正品，來迷惑消費者。」
購物平台官網大大寫上「100%正品保證，假貨全款退費」字樣，試圖讓消費者買得安心，沒想到一切都是騙局。
定價超過25萬韓元（台幣約5300元）的香水以半價出售，但仔細一看，網頁破綻百出，商品資訊只寫上「詳見參考」，客服電話也只有010三個數字，自然打不通。一位顧客在購買後發現瓶蓋印章、標籤和香味都和正品有差異，要求退款後，卻被商家拒絕，甚至威脅交出假貨鑑定報告。
南韓消費者院電子商務組長 李道京：「特別是使用香水或化妝水等直接接觸皮膚的產品時，仿冒品不僅品質不佳，還會產生皮膚炎、過敏等嚴重的副作用，所以需要特別注意。」
但由於號稱「正品保障」，只被視為廣告用語，相關當局很難直接祭出制裁。南韓消費者院（KCA）只能叮嚀民眾，若價格比定價便宜太多，就得多一份警覺。
韓聯社TV記者：「實際上，最近三年受理的線上假冒化妝品相關諮詢數量共有447件，且每年都在增加。從品項來看，香水佔最多數，達51.5%；一般化妝品和彩妝品緊跟在後。」
不只香水，Temu和全球速賣通也傳出，充斥韓國彩妝品牌假貨，真假難辨。
直擊中國廣州一間專門製作韓妝山寨產品的工廠，現場擺著數百個裝滿乳液和精華的桶子，包裝盒也隨處可見。
韓聯社TV記者：「根據經合組織報告顯示，南韓化妝品企業因假冒商品，每年遭受的銷售額損失達2936億韓元。」
受害企業現身說法，認為整個產業實際損失金額，可能遠超每年2936億韓元。
受害南韓化妝品企業相關人士：「我們認為報告揭露的數字，只有(查獲的)幾家公司。因為在中國有很多工廠，所以實際數量可能會多出大約幾十倍。」
中小企業損失慘重，南韓知識財產處因此承諾，將通過AI系統，探測在海外流通的假冒商品，保護國內企業不再受害。
但化妝品協會仍有所不滿，因為各大公司得先聘用專門調查假冒商品的代理方，進行調查、揭發和舉報。這個過程，費用相當高昂，卻得由企業自行承擔。
南韓國民力量黨議員 白鍾憲：「應該由政府組成聯合特別工作小組，加強對假冒商品的監控，制定預防假冒產品的體系。」
韓流魅力席捲全球，南韓美妝產品也在全球市場掀起熱潮，首爾當局急需祭出應對政策，別讓品質低劣的假貨，傷害外國用戶體驗，成了韓流美妝邁向國際的絆腳石。
更多 TVBS 報導
Labubu熱賣破40億！中國潮玩IP複製戰開打 誰是下一個爆款？
Shein醜聞事件延燒Temu.速賣通 警力增防開店出事
得來不易最珍貴! 日年輕人夯高難度購物.猜謎玩遊戲樣樣來
南韓明年度預算16兆 AI支出增至3倍 打造前三強國
其他人也在看
【普發一萬】940萬人線上登記選哪家銀行最划算？元大銀最高加碼11萬 15家銀行優惠一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月12日即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括免抽獎解3任務可多領800元刷卡金或是抽最高11萬元現金、抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
普發一萬元怎麼「嗶」最划算？LINE Pay最高30%回饋、iPASS一卡通等優惠一次看
行政院普發一萬元已於11月5日起開放分流登記。台灣多家電子支付平台與銀行已搶先推出一系列回饋活動，鼓勵民眾將現金存入帳戶並於指定通路使用，享受「放大」效益。《Yahoo股市》整理各大支付平台回饋重點，包括LINE Pay、iPASS一卡通、全盈支付與全支付，涵蓋餐飲、旅遊、交通及繳稅等多元場景，最高可享30%回饋。Yahoo奇摩股市 ・ 3 天前
限時3折起！LV、LOEWE、CELINE、FENDI 快閃價太心動，雙11完整優惠攻略偷偷告訴你
LVMH集團品牌日下殺3折起，限時超特惠入手精品包，甚至一省就省快4萬，這波優惠真的太強了。包含話題不斷的LV經典老花、CELINE凱旋門包、LOEWE Puzzle與Pebble系列、FENDI Baguette等熱門款式。這些包不只是在時尚圈有地位，更是許多名人私服愛用的真實入坑包。從可甜可鹽的迷你包，到實用度滿分的托特包與長夾，每一款都能展現不同的風格魅力。Yahoo好好買 ・ 1 天前
普發一萬怎麼領最賺？八大公股銀加碼抽iPhone 17、送刷卡金 優惠看這裡
政府「全民+1 政府相挺」普發現金登記入帳將於本周三（5日）開放網路登記，財政部所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠。Yahoo奇摩股市 ・ 4 天前
雙11必買暖冬神器Top 10：超夯暖手寶、按摩眼罩、泡腳機限時優惠 年末交換禮物清單｜揪愛Mei推好物
雙11購物節起跑，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年度最優惠檔期入手，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著立冬天氣漸轉涼，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己一一比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，趁雙11入手最划算，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
行李箱推薦、雙11撿便宜！American Tourister瘋降5折起、Deseno買2送11超狂、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備...趁著一年一度的雙11優惠，正好可以撿便宜！旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！這篇再同場加映其他超人氣的話題行李箱，像是可客製化的CASETiFY Travel行李箱、容量大升級的胖胖箱、載重更好推的5輪行李箱、幽默到不行的凹痕撞擊箱等等，這些到底在紅什麼？快來一起看看小編開箱和網友爆好評的行李箱有哪些吧！Yahoo精選購 ・ 1 天前
普發1萬催買氣 電商揭「萬元Top10熱銷榜」
[NOWnews今日新聞]全民「普發1萬」登記開跑，也成為年底最強消費催化劑。Yahoo購物觀察，萬元價格帶商品買氣持續攀升，3C科技、智能家電與精品黃金等高單商品表現亮眼。Yahoo購物今（6）日也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發一萬引爆消費熱潮 SOGO周年慶拚首日13.2億元業績
遠東SOGO台北三店周年慶今（6）日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年百貨零售業有望迎來第四季的強勁成長，主要動能來自政府普發一萬元現金政策。她指出，雖然截至8月底整體零售銷售與去年相比仍屬持平，但預期消費者將把資金留在年末，推升年底一波「消費大爆發」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
鈔能力覺醒！普發一萬X雙11：iPhone 17直降破千、S25+省破萬
把「普發一萬」準備好！雙11購物節有鈔能力加持，就是換新手機好時機！傑昇通信祭出年度最殺快閃活動，自11月6日至11月9日限時四天，購買指定品牌手機包含iPhone 17直降破千、三星Galaxy S25+、華碩Zenfone 11 Ultra等旗艦機，都有最高破萬元的優惠可立即折抵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4大超商「咖啡、奶昔買1送1」 紅茶10元、珍奶40元限時3天快搶
週末超商優惠快收！7-ELEVEN咖啡買11送11、珍奶4杯160元，全家奶昔買1送1、仙女紅茶第二杯10元，萊爾富巧克力飲品買1送1、袋裝微波小點任2件85折，OKmart咖啡搭配指定甜點只要59元，小北百貨立冬限定咖啡買1送1。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
威力彩開獎了！11/6中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114089期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為25、20、29、18、37、11，第二區為08。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
2025最好玩的聖誕禮物！美妝控拆到停不下來：魔方倒數月曆、甜點泡澡宇宙、閃耀微笑套組一次收！
benefit終極美妝魔方倒數月曆：邊拆邊玩超療癒，美妝控必收藏benefit今年聖誕直接把美妝變成一場遊戲，推出復古魔術方塊造型的24格倒數月曆，方塊色塊超繽紛、放在房間也是夢幻擺飾！抽屜設計可以一格格拆，每天都有驚喜，有點像在玩美妝版的方塊拼圖，一邊拆一邊期待到底會...styletc ・ 2 天前
義大利成歐洲最大「賭徒王國」 2024賭金達5.6兆 四成國民都賭過
過去20年來，義大利人的賭博花費急遽增加，尤其在新冠疫情之後，每年成長率達15%，至2024年已達到1574億歐元（約新台幣5.6兆元），賭博毛利，也就是投注金額與贏得金額之間的差距，更達到215億歐元（約新台幣7720億元），讓浪漫形象、美麗風景與精緻美食聞名的國度，成為歐洲最大的「賭徒王國」。 44歲的喬凡尼（Giovanni）是一名獸醫，6個月前才成功戒除賭癮，批評政府在打擊賭博方面力度不足。而反賭癮的組織表示，全面禁止並不現實，但賭博金額年年劇增，可是稅收沒有等比增加，政府應該對賭博造成的社會成本等，進行更全面的評估。 義大利賭博歷史悠久，早在1863年政府就核准樂透遊戲，1990年代因財政壓力開始鬆綁賭博產業，2006年起開放線上賭博市場，2011年全面合法化，由ADM（義大利海關與壟斷局）監管。 根據當局統計，2022年有2050萬名義大利人，至少賭博過一次，占成年人口的43%，以男性居多，其中有110萬人每天至少要花一小時賭博，而這是賭博成癮者的基本模式。另一方面，黑手黨涉賭、洗錢的問題也有跡可循，賭博業在貧困、黑幫猖獗的南部地區特別盛行。 賭博產業表示，一直推廣「負責任賭博行為」；政府的立場認為，如果過度限制，只會讓人們轉向非法賭博，對於賭博產業，政府「態度務實」，畢竟對就業與經濟有所貢獻，期望在謹慎監控下支持產業成長。 Yahoo新聞提醒您：未成年請勿賭博，賭博違法傷財，請拒絕沉迷。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
普發萬元現金開放登記 SOGO、京站週年慶起跑搶大餅
百貨業年度盛事週年慶登場，遠東SOGO台北店與京站時尚廣場不約而同，選在普發現金1萬元開放登記的時機，舉辦週年慶記者會，祭出滿額贈、刷卡禮及抽獎等優惠方案，盼在消費信心回溫之際衝刺第四季業績。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
高雄大立週年慶 ! 《普發萬元放大術》 最高回饋一萬送兩仟 月月加碼再抽萬元購物金、哀鳳17等大獎 !
高雄大立週年慶 ! 《普發萬元放大術》 最高回饋一萬送兩仟 月月加碼再抽萬元購物金、哀鳳17等大獎 !Yahoo特別企劃 ・ 2 天前
5大速食雙11優惠！漢堡、雞塊買1送1 大比薩只要199元
雙11速食優惠看這篇！麥當勞7大飲品買1送1，麥脆鷄腿2件只要99元；拿坡里大披薩或六塊炸雞特價199元；漢堡王西部小華堡、地瓜薯買1送1；肯德基脆薯、鱈魚圈圈、玉米濃湯、冰心蛋撻風味冰淇淋與雞塊買1送1；必勝客雞軟骨、玉米濃湯買1送1，外帶大比薩只要199元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今立冬！4生肖遇冷越強 屬羊準備發大財
今立冬！4生肖遇冷越強 屬羊準備發大財EBC東森新聞 ・ 11 小時前
【一文爽吃】普發萬元、雙11狂加碼！燒肉、炸雞、漢堡、薯條全都吃爆
全家國際餐飲集團響應政府普發1萬元政策，推出「全民好食券」優惠活動，自2025年11月10日至12月11日限時登場，旗下三大品牌──大戶屋、IKIGAI燒肉及bb.q CHICKEN──同步推出多重優惠，不須紙本券、只需出示手機螢幕截圖即可。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前