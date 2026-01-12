韓柬聯手破獲國際詐騙 逮捕26人將引渡韓國受審

（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國總統府青瓦台今天表示，柬埔寨與韓國聯合調查小組逮捕了26名國際詐騙嫌犯，他們涉嫌對韓國公民進行網路詐騙與性犯罪。

青瓦台發言人姜有貞（Kang Yu-jung）在記者會中指出，韓柬雙邊特別小組調查發現，嫌犯涉嫌假冒員警或金融監管機關人員，對165名南韓民眾詐騙約267億韓元（約新台幣6.35億元）。

她表示，嫌犯也涉嫌脅迫多名女性受害者拍攝裸露影片與照片，並加以散布，但未進一步說明細節。

姜有貞又說，這次是在調查小組和韓國情報機關協助下，由柬埔寨警方執行逮捕行動。

她表示，嫌犯將被引渡到韓國受審。

對調查及指控內容，柬埔寨政府目前尚未回覆路透社的置評要求。（編譯：紀錦玲）1150112