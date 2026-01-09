「韓柯會」登場！韓國瑜迎接柯文哲 送春聯祝「馬上幸福」

熱情歡迎老朋友蒞臨，韓柯兩人久違見面。（圖／東森新聞）





民眾黨前主席柯文哲，為了《人工生殖法》，赴立法院拜會院長韓國瑜，兩人久違見面，韓國瑜熱烈歡迎，更送上馬年首張春聯，祝福柯文哲「馬上幸福」。只不過這場拜會，原本韓國瑜也邀請了民進黨立委王世堅，最後卻被傳成王世堅主動求見，這讓王世堅乾脆不出席，更說民眾黨曝光的消息，完全與事實不符。

熱情歡迎老朋友蒞臨，韓柯兩人久違見面，這回地點在立法院，韓院長更送上馬年首張春聯。

立法院長韓國瑜vs.民眾黨前主席柯文哲：「我這一張叫馬上幸福，我們祝福柯文哲，柯市長、柯主席，新的一年馬上幸福，明天早上才要發，這是第一張。」

韓國瑜祝新年快樂，柯文哲把春聯對折，因為這場拜會盼的是《人工生殖法》能進入下個回合。

民眾黨前主席柯文哲：「我跟韓國瑜院長本來就熟識，特別為了人工生殖法，拜託韓國瑜院長，我就跟他講說，如果這案子有到大會的時候，再請他幫忙，當然他很客氣，他說這沒問題。」

只不過這場「韓柯會」，原本參加的還有這一位。

立委王世堅：「我跟韓國瑜、柯文哲，我們三位都是舊識，韓院長他非常熱情好意地，打電話到我辦公室來，他就是說陳昭姿委員要去拜訪他，他說那我們都是老朋友，要不要一起過去。」

韓國瑜出自美意的邀請，為何最後會演變成，王世堅自己主動加一。

立委王世堅：「民眾黨不應該以此先去曝光，而且曝光講的跟事實不同，這件事情不是我主動，我完全沒有。」

立法院長韓國瑜：「造成他困擾，我很不好意思，但是我還是要重申一遍，主動邀請是我，王世堅委員是一個有情有義的人，他也願意接受如此而已。」

原本以為韓柯堅的見面，能讓經典場景重現，但有情有義，卻被解讀有其他用意，那不出席或許剛好而已。

