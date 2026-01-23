韓柯配限量聯名春聯「馬上幸福」 高雄1／26分送地點曝光

立委柯志恩23日在臉書發出與立法院長韓國瑜的同框照，宣布他們的限量聯名春聯已印製完畢，預計26日於高雄市各區黨部分送。（摘自柯志恩臉書／洪浩軒高雄傳真）

一年一度農曆年節即將到來，將代表國民黨參選今年高雄市長大選的立委柯志恩23日在臉書發出與立法院長韓國瑜的同框照，宣布他們的限量聯名春聯已印製完畢，預計26日於高雄市各區黨部分送，民眾可以自行前往領取，送完為止。

柯志恩表示，春節即將來臨，韓國瑜院長和她一起向高雄鄉親及所有粉絲好友獻上祝福，馬上幸福、年年豐收、大吉大利、好運連連。她和韓院長的限量聯名春聯也已印妥，預計於1月26日上午9點至下午4點開始分送，喜歡的朋友，歡迎前來領取，數量有限，送完為止。

柯志恩說明，發放地點包括高雄市黨部（三民區建國一路463號）、岡山區黨部（岡山區岡山路347號）、橋頭區黨部（橋頭區橋南路166巷12號）、楠梓區黨部（楠梓區藍昌路70號）、美濃區黨部（美濃區成功路166號）。

