「韓柯配」馬上幸福春聯印好了 柯志恩:1/26分送高雄鄉親

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今PO出與立法院長韓國瑜同框照，宣布與韓國瑜限量聯名春聯已印妥，預計26日分送高雄鄉親、送完為止。

柯志恩說，春節即將來臨， 立法院長韓國瑜和她、一起向高雄鄉親及所有粉絲好友獻上祝福，馬上幸福、年年豐收、大吉大利、好運連連！

她指出，自己和韓院長的「限量」聯名春聯已印妥，預計下週一(26日)上午9點到下午4點開始分送，地點在高雄市各區黨部，喜歡的朋友歡迎前來領取，數量有限，發完為止。

發放地點包括高雄市黨部(三民區建國一路463號)、岡山區黨部(岡山區岡山路347號)、橋頭區黨部(橋頭區橋南路166巷12號)、楠梓區黨部(楠梓區藍昌路70號)、美濃區黨部(美濃區成功路166號)。

