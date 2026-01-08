韓柯9日閉門會 有望促藍白合？介文汲爆玄機

民眾黨前主席柯文哲預計在明（9日）下午到立院拜訪立法院長韓國瑜，且「不設限話題內容」，所以也不排除有機會討論到總預算案。不過全程閉門，不對外公開。針對藍白合，前大使介文汲表示，希望韓國瑜、鄭麗文、國民黨有重要位置的各領導人，彼此有共同的看法，然後透過跟柯文哲、黃國昌關係，盡早把藍白合機制商量出來。

介文汲今(8日)在《中天辣晚報》節目中表示，藍白合是全台灣人民的共同期望，理想是很好，可是就看怎麼合，機制是什麼？現在好像是藍白各先提名，提名完了以後，再整合，這個就已經有一點難度了，現在人都提了，都已經在這個地方各個選區開始跑了，到時候你再來整合，難度蠻高的，他覺得，政治不能專講理想，可能現實就是這樣。

廣告 廣告

介文汲接著表示，還好這兩個政黨本身的內部紀律性都還蠻好的，有人說的話還是算話的，所以就變成藍白在11月九合一選舉裡面，就面臨第一次的考驗了，比如跑這個選區，有藍的有白的，這個將來怎麼整合起來，不是說到時候再來看。所以他對此有隱憂。

介文汲表示，韓國瑜跟柯文哲的關係，柯文哲當市長時，韓國瑜是北農的總經理，而且柯文哲對韓國瑜應該算是保持一個他當台北市長應有的立場，都做到了。現在面臨的就是一個整合的問題，他希望韓國瑜、鄭麗文、國民黨有重要位置的各領導人，在這個上面彼此有共同的看法，然後透過跟柯文哲、民眾黨主席黃國昌的關係，大家盡早把這個機制商量出來，我們都希望藍白能夠精誠合作。

【看原文連結】