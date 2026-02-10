韓森拍片控妻外遇「掌握鐵證」！陳思安低調發文了

嘻哈歌手韓森9日於社群平台發布影片，直指妻子、廣播金鐘主持人陳思安（藝名三三）外遇，並鄭重否認家暴傳聞。事件曝光後，陳思安並未正面回應，僅在社群平台曬出手持《不能只求快，做好才重要！－樹懶先生教會我的事》書籍照，未附任何文字說明。

韓森直指妻子陳思安（藝名三三）外遇。

韓森於9日透公開影片，首次對外談及婚姻現況。他直接指出配偶外遇，並表示原本希望私下處理紛爭，但因不實傳言嚴重影響名譽，才決定出面澄清。他強調，從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關影像與紀錄已全數交由司法單位判斷。

根據韓森說法，去年8月17日雙方正式攤牌時，陳思安並不知韓森已掌握外遇證據。韓森表示，對方起初否認，後來認錯並道歉，但在9月討論律師後又全盤否認外遇，態度反覆讓他難以置信。

陳思安被控外遇。

雙方自去年8月至12月期間，已進入訴訟與調解程序。韓森強調，過程中未提出任何金錢條件，只希望理性妥善處理，並以孩子為優先考量。他表示，為保護孩子，曾希望私下協議，不讓事件公開討論，但陳思安利用媒體人脈散播不實謠言，使事件擴大。

陳思安並未正面回應，僅在社群平台曬出手持《不能只求快，做好才重要！－樹懶先生教會我的事》書籍照。

針對家暴指控，韓森在影片中再次明確否認，表示所有資料將交由司法單位判斷。他強調，尊重司法程序與當事人隱私，並不會公開任何畫面或在網路上進行攻防。陳思安則於韓森影片公開約2小時後，在社群平台曬書照，對外界爭議保持沉默，未正面回應外遇或家暴指控。

