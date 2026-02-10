韓森控陳思安外遇「2個月後仍同台」！真實表情全被拍…今公開撕破臉

娛樂中心／綜合報導

饒舌歌手韓森（Professor H，本名張譽鐘）曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打開知名度，2021年與正聲廣播電台DJ陳思安（三三）結婚，婚姻看似幸福美滿。未料他昨（9）日突然發文指控女方外遇，對照時間軸更發現，雙方去年8月正式攤牌後2個月，他依舊敬業地登上廣播金鐘獎演出，事後還大方祝賀老婆得獎，如今看來格外令人感慨。

韓森去年10月登台演出，鏡頭也捕捉到陳思安坐在台下觀賞的畫面。（圖／翻攝自金鐘獎YouTube）

韓森透露，自己在抓包陳思安外遇後，已於去年8月17日攤牌，並正式進入司法程序，期間甚至遭對方抹黑家暴。不過回顧去年10月11日舉辦的廣播金鐘獎頒獎典禮，韓森擔任開場表演嘉賓，主持人吳怡霈還特別介紹以入圍者身分坐在台下的陳思安，「謝謝思安，給韓森這麼多靈感，讓他把詞曲寫得如此貼切。」

韓森表明握有陳思安外遇的明確證據。（圖／翻攝自韓森臉書）

當晚陳思安以《幸福藏寶圖》奪下社區節目主持人獎，韓森也發文標註對方祝賀，並幽默表示她在得獎感言中提及孩子，「結果他（孩子）看到一半就跑掉了。」未料短短4個月後，雙方在檯面上撕破臉，更顯唏噓。針對出軌指控，陳思安目前尚未回應。

