韓森32歲外遇妻遭起底！「DJ人妻辣媽」陳思安曾奪廣播金鐘獎

韓森（左）指控妻子陳思安外遇。翻攝realprofessorh、33_toolate IG

廣播圈熟面孔「三三」陳思安，近日與嘻哈歌手老公韓森的婚姻風波成為輿論焦點。韓森昨（9日）在社群平台發布影片，指控妻子外遇，同時否認家暴傳聞，引發關注。面對指控，陳思安未正面回應，僅在社群曬出手持書籍《不能只求快，做好才重要！－樹懶先生教會我的事》的照片，態度耐人尋味。

現年32歲的陳思安，是正聲廣播電台DJ、活動主持人及Podcaster，外號「三三」，近年主持《十時好心情》、《今晚聽誰唱歌》、《幸福藏寶圖》等節目，以溫暖親切的風格累積不少聽眾支持。多次入圍廣播金鐘獎主持人與節目獎項，於2018年及2025年共獲2座廣播金鐘獎肯定，更跨足Podcast領域，推出節目《三三來遲》，拓展新媒體市場。

陳思安曾獲廣播金鐘獎殊榮。翻攝33_toolate IG

社群分享火辣美照

陳思安2021年與韓森於台北圓山大飯店舉辦婚禮，同年誕下一子，婚後仍活躍於社群平台，時常分享生活與穿搭照，因火辣比基尼照片被網友封為「DJ人妻辣媽」。然而這段5年婚姻近期急轉直下，韓森昨透過影片控訴老婆出軌且已掌握外遇證據，雙方去年8月攤牌後關係破裂，對方起初否認、隨後認錯道歉，但之後又翻供，態度反覆。

他強調自己從未施暴，所有資料皆已交由司法單位處理，透露雙方自去年8月至12月間已進入訴訟與調解程序，自己未提出金錢條件，只希望以孩子為優先理性解決。對於外遇與家暴雙重指控，陳思安至今未公開說明，也讓這起婚變風波持續延燒。

陳思安身材火辣。翻攝33_toolate IG



歐陽妮妮住東京半月爆意外！愛兒染病「全家中鏢」 歐陽龍也倒下：人生第一次