韓樂團Hi-Fi Un!corn高雄開唱 翻唱五月天名曲寵台粉

韓國新生代樂團Hi-Fi Un!corn於2日晚間在高雄Backstage Live舉辦《ASIA TOUR 2025 – Teenage Blue》專場演出，吸引各地RaSiDo（粉絲名）湧入現場。這場歷時兩小時的演出，以真摯歌聲與紮實演奏，帶領觀眾重溫青春悸動。

演出以專輯同名主打曲〈TEENAGE BLUE〉揭開序幕，五位成員在火紅燈光中登場，主唱嚴太民用中文喊話：「高雄，你們準備好了嗎？尖叫聲！」瞬間點燃全場熱情。接連演唱〈Stay With You〉與〈Butterfly〉，明快節奏引發觀眾齊聲應援，現場化身青春音樂舞台。

Hi-Fi Un!corn高雄開唱青春能量爆棚。（圖／SHOWOFFICE提供）

今年幾次的訪台演出，成員們中文進步神速，與台灣粉絲互動頻繁。主唱嚴太民表示：「高雄，好久不見，能再次見到大家真的非常幸福，謝謝你們的等待，希望今晚一起製造屬於青春的一夜！」隊長兼吉他手金賢栗也說：「今天能在大家面前彈吉他，感到非常幸福，一起享受這個舞台吧！」貝斯手孫基允與鼓手許民則問候：「高雄好久不見，今天一起嗨翻全場吧！」

主唱福嶌崇人提到演出主題：「今晚第一首〈TEENAGE BLUE〉是這次巡演的主題，青春會讓人悸動，也會讓人感到害怕與不安，但我們想傳達，只要願意相信彼此，一起勇敢前進，無論幾歲都依然青春。」嚴太民也補充：「如果你們心中有不安或煩惱，今晚就拋開一切，與我們一起體驗青春，跟著音樂跳起來！」

Hi-Fi Un!corn翻唱五月天的歌感動全場粉絲。（圖／SHOWOFFICE提供）

演出中，Hi-Fi Un!corn以〈Beat it Beat it〉、〈Run Away〉、〈Left or Right〉等歌曲展現搖滾魅力，現場氣氛持續沸騰。成員不斷用中文互動：「大家玩得開心嗎？氣氛要再熱一點嗎？」引起台下熱烈回應。他們還分享昨日在高雄街頭快閃的經歷，「每次都有好多粉絲到場，真的非常感謝，能再次回到高雄演出很幸福，所以特別準備了禮物」。

隨後，他們帶來驚喜翻唱，演唱電影《獵魔女團》主題曲〈GOLDEN〉，熱血搖滾版本搭配主唱高音爆發力，讓現場驚呼連連。接著為了表示誠意，「因為想要跟大家有更多音樂上的交流，所以特別準備了中文歌曲，這次翻唱了五月天前輩的歌曲，希望大家會喜歡」，翻唱了五月天經典曲目〈後來的我們〉，以真摯歌聲展現誠意。隊長金賢栗稱讚兩位主唱：「因為是不熟悉的語言，他們不停練習，把歌詞發音背起來，唱得這麼好聽，實在太厲害了！」

Hi-Fi Un!corn驚喜演唱〈GOLDEN〉。（圖／SHOWOFFICE提供）

不僅中文實力大升，他們撩粉功力也升級，嚴太民問：「說到青春，難免想到初戀，你們的初戀是幾歲呢？」隨後表示：「我們的初戀，就是現在，讓我們一起感覺初戀的滋味吧！」現場陷入粉紅氛圍，粉絲尖叫聲不斷。演出以〈Over the Rainbow〉與〈DoReMiFa-Soul〉推向高潮，粉絲高喊「Encore」，他們回舞台演唱〈Love Signal〉與〈COTTON CANDY〉。

團員們感謝每位粉絲，表示音樂讓彼此相遇，並承諾未來帶來更精彩舞台。這場演出以真誠音樂能量，與粉絲共同寫下高雄夜晚的《Teenage Blue》篇章。

Hi-Fi Un!corn搖滾節奏嗨翻高雄夜晚。（圖／SHOWOFFICE提供）

