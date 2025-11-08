韓模罹患癌症2年 年初才報平安 無預警曝死訊粉悲痛

南韓模特兒金性燦（김성찬）因癌症病逝，享年35歲。（圖／翻攝自金性燦 IG）





南韓模特兒金性燦（김성찬）出道後1年，因參加韓版《超級名模生死鬥》第5季爆紅，近年成為伸展台常客的他，卻因罹患非何杰金氏淋巴瘤，治療2年後仍不敵病魔離世，在本月6日離世，享年35歲。

金性燦2013年以模特兒身分出道，接著便以時尚綜藝爆紅，成為時尚界的常客，經常穿梭於各大國際時裝週舞台上展現魅力，卻沒想到在2年前確診「非何杰金氏淋巴瘤」，昨（7日）其哥哥發文宣布離世噩耗，「性燦罹癌兩年後，最後離開了我們。由於無法逐一聯繫他的好友們，特地發這則文，希望大家能為他留下溫暖的話。」

事實上，金性燦在2023年初確診癌症後，仍以樂觀態度面對治療，還曾在社群喊話鼓勵粉絲：「我不會輸」、「正在重生中」，今年初更還發文報平安，卻沒想到病情迅速惡化，在11月6日不治身亡，靈堂設於首爾醫療院，今（8日）上午出殯，長眠於伊甸追思公園。

