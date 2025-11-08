韓模罹患癌症2年 年初才報平安 無預警曝死訊粉悲痛
南韓模特兒金性燦（김성찬）出道後1年，因參加韓版《超級名模生死鬥》第5季爆紅，近年成為伸展台常客的他，卻因罹患非何杰金氏淋巴瘤，治療2年後仍不敵病魔離世，在本月6日離世，享年35歲。
金性燦2013年以模特兒身分出道，接著便以時尚綜藝爆紅，成為時尚界的常客，經常穿梭於各大國際時裝週舞台上展現魅力，卻沒想到在2年前確診「非何杰金氏淋巴瘤」，昨（7日）其哥哥發文宣布離世噩耗，「性燦罹癌兩年後，最後離開了我們。由於無法逐一聯繫他的好友們，特地發這則文，希望大家能為他留下溫暖的話。」
事實上，金性燦在2023年初確診癌症後，仍以樂觀態度面對治療，還曾在社群喊話鼓勵粉絲：「我不會輸」、「正在重生中」，今年初更還發文報平安，卻沒想到病情迅速惡化，在11月6日不治身亡，靈堂設於首爾醫療院，今（8日）上午出殯，長眠於伊甸追思公園。
【更多東森娛樂報導】
曾和李連杰合作 《007》男星爆癌逝！妻兒痛證死訊
陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的
拿前夫精子懷孕 女星宣布生了 開心直呼：老天給的禮物
其他人也在看
35歲「超級男模」爆病逝！抗癌2年不敵病魔 親哥悲痛證實死訊
南韓模特兒金性燦（김성찬，本名金倞模）於2013年透過時裝秀出道，並於隔年參加韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅。金性燦的哥於6日在社交媒體上宣布了他的死訊，他寫道：「大家好，我是金性燦的哥哥。性燦在與癌症抗爭兩年後，不幸離世。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓國超模金性燦癌逝！發病2年內奪命...生前留言：我不會輸
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導南韓知名模特兒金性燦（김성찬）驚傳病逝消息，享年35歲。他曾因參加真人實境節目《韓國超模新秀大賽》走紅，之後登上多場...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
全智賢罕放閃！親曝與老公相親過程 笑認「第一眼就愛上」
南韓女神全智賢以經典韓劇《來自星星的你》中的「千頌伊」一角紅遍亞洲，優雅又帶點俏皮的氣質至今仍讓粉絲難忘。出道多年，她一向低調保護家庭與私生活，但近日罕見登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，大方聊起從16歲開始進入演藝圈的點滴，更首度公開與老公崔俊赫的戀愛過程，甜蜜告白：「我第一眼就愛上他了！」讓現場驚呼不已。中時新聞網 ・ 1 天前
全智賢罕放閃！富商老公撞臉這位男神 羞認相親當場暈船
韓國女星全智賢以精緻五官和完美身材著稱，她在2012年事業高峰祈宣布喜訊，與富商崔俊赫結婚，兩人育有2子。全智賢近日在綜藝節目罕見放閃，坦言告白：「我第一眼就愛上他了！」太報 ・ 17 小時前
時尚新星殞落！曾征戰米蘭時裝週 韓35歲男模淋巴癌逝
韓國模特兒金性燦（김성찬，本名金倞模）今（7日）驚傳已於昨天病逝，前年確診非何杰金氏淋巴瘤一直努力抗癌的他，最終仍不敵病魔，享年35歲。鏡報 ・ 1 天前
全智賢罕談老公崔俊赫 羞認對他一見鍾情：真的很帥
【緯來新聞網】南韓人氣女星全智賢出道28年首次現身YouTube綜藝節目《學習之王真天才洪真慶》，難緯來新聞網 ・ 12 小時前
抗癌2年！韓版《超級名模生死鬥》選手金性燦病逝 享年35歲
南韓模特兒金性燦（本名金敬模）因參加韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅，沒想到他抗癌2年於6日不敵病魔過世，享年35歲。中天新聞網 ・ 1 天前
全昭彌美妝品牌惹議！「紅十字標誌」遭調查 官方急發聲明道歉
南韓混血女星SOMI（全昭彌），2016年參加選秀節目《PRODUCE 101》以第一名成績出道，成為限定女團I.O.I成員，憑藉亮眼外貌與舞台魅力獲得高人氣。近年她積極發展事業，斜槓創立自有美妝品牌「GLYF」，然而，該品牌近日因新品包裝涉及違法使用「紅十字」標誌，意外引發爭議，並遭警方介入調查，品牌也緊急發出道歉聲明。中時新聞網 ・ 1 天前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
林志玲TCCF創意內容大會設獎（2） (圖)
藝人林志玲（前右）在2025 TCCF創意內容大會設立「林志玲未來力量獎」，鼓勵以女性議題為核心的原創影視企畫，她7日也現身展會參觀。中央社 ・ 1 天前
花蓮403強震中繼屋落成 受災戶預計12月「拎包入住」
由中華民國紅十字會除捐助2800萬元建屋經費外，還加碼家具家電，讓受災戶搬入新居時，感受到有溫度的重建。紅十字會總會長潘維大表示，動土後持續關注工程進度，今天見到建物落成、家具陸續進駐，深感欣慰，這不只是建築完成，更是人心安定的開始。縣政府建設處表示，組合屋...CTWANT ・ 8 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！消費者手裡提著一包，另一隻手還拿著換來的一包！全台最大的公有零售市場，台中建國市場，大約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，過去兩星期近乎全面停業，損失慘重，隨著解禁生效，8日早上全數復工！消費者久違的採買熱潮，也替攤商注入強心針，部分攤商反映，因為進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體算穩定！建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)台中市長盧秀燕，一大早到建國市場，看豬肉銷售狀況！經發局說明，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)原文出處：台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍 更多民視新聞報導豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場民視影音 ・ 13 小時前
台中1男客陳屍摩鐵房內 警封鎖現場採證
台中市北區一間摩鐵今（7）日上午9時許傳出死亡案件，一名男性房客被發現倒臥在房內，已無呼吸心跳。救護人員抵達現場後確認該名男子已明顯死亡，未進行送醫處理。警方目前已確認死者身分並封鎖現場，並由鑑識小組進駐進行採證工作，將報請檢察官及法醫相驗，詳細事發原因有待釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
長輩每3人就有1人肌少症 專家喊早期警訊別輕忽
隨著人口結構逐漸老化，影響生活品質甚鉅的肌少症（Sarcopenia），也成為備受關注議題。台北醫學大學偕台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會等單位舉辦「肌少症國際研討會」，邀請美、日、港等國內外專家學者與會，探討肌少症之醫療、復健及公衛議題。中時新聞網 ・ 15 小時前
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
ASKA飛鳥涼之女宮﨑薰亞洲首開唱 耶誕節前夕登台北實現心願
曾以透亮嗓音登上ASKA 飛鳥涼台北演唱會舞台的日本女歌手宮﨑薰，將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦「KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI」，這也是她首度以個人名義在亞洲開唱。她興奮表示：「能在我最喜歡的耶誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」鏡新聞 ・ 1 天前
ASKA飛鳥涼女兒首度亞洲開唱在台北！ 美夢成真曝不可思議
曾以透亮嗓音登上ASKA飛鳥涼台北演唱會的日本女歌手宮﨑薰，將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館開唱，這也是她首度以個人名義在亞洲舉辦演唱會。她興奮表示：「能在我最喜歡的耶誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」鏡報 ・ 1 天前
粿粿出軌王子慘了？ 傳遭經紀公司除名解約
粿粿出軌王子慘了？ 傳遭經紀公司除名解約EBC東森娛樂 ・ 1 天前
Netflix《你旁觀的罪》11/7上線！全少妮X李瑜美聯手行兇！向張勝祖復仇展開謀殺計畫…展開無法預測劇情...｜演員陣容介紹
Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》即將在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇是一部驚悚懸疑韓劇，以女性視角復仇敘事為主軸，由《惡鬼》導演李正林導演執導，改編自日本同名小說《直美與加奈子》，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，將共譜無法預測的劇情走向！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 週前
直擊／顏正國告別式曝光！「殺青宴」滿場白花惹哭 百位兄弟送行
童星出身、歷經浪子回頭再創破億票房的演員顏正國，於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行。現場有將近百位工作人員來到現場協助。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前