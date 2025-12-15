韓檢指控尹錫悅趁美國大選剛結束空窗期發動戒嚴 曾挑釁北韓企圖引發軍事攻擊

2024年12月4日凌晨，南韓軍人在戒嚴期間試圖闖入國會，遭工作人員持滅火器擊退。韓聯社／美聯社



南韓獨立檢查組週一（15日）提出對前總統尹錫悅發動戒嚴掀起內亂叛國事件的最終報告，指控尹錫悅密謀長達一年，想靠戒嚴一網打盡消滅所有政敵，包括自己的同黨領袖。而發動時間選在去年12月，是趁美國大選剛結束、新政府尚未上任的空窗期，企圖規避美方的壓力。

韓聯社報導，獨立檢察官趙垠奭的團隊公佈了為期180天的戒嚴企圖調查結果。他們已起訴了24 人，其中包括被罷免的前總統尹錫悅、前總理韓悳洙、前國家情報院院長趙太庸和前國防部長金勇鉉。

南韓特別檢察官趙垠奭12月15日發表對尹錫悅發動戒嚴、叛亂案的調查報告。路透社

調查團隊表示，尹錫悅透過宣布戒嚴，發動叛亂，目的是剷除政治對手、壟斷和維持權力。尹錫悅聲稱他的緊急戒嚴命令旨在保護國家免受反對黨侵害。

趙垠奭在首爾的簡報上表示：「尹錫悅等人旨在透過軍事力量中止政治活動和國會的職能，並透過取代國會的緊急立法機構來奪取立法和司法權力，從而清除反對勢力。」

他補充說：「他把在國會進行的政治活動，誣陷為反國家行為和密謀叛亂的反國家勢力，以此為由宣布戒嚴。」

2023年10月開始密謀

調查的檢察小組表示，他們確定這位前總統自2022年5月上任之初，就曾多次向多人提及他的「緊急權力」。而在2022年11月與時任執政黨國民力量黨領導人的晚宴上，尹錫悅又聲稱他擁有緊急權力，即使被槍殺也要「將他們全部消滅」。

2025年7月9日，南韓前總統尹錫悅抵達法院，出席審查逮捕令的聽證會。美聯社

檢察小組表示，隨後在2023年10月軍方改組之前，尹錫悅及其幕僚開始認真密謀準備戒嚴，包括考慮在改組前後實施戒嚴令。他們改組了軍事高層，將自己的人安插到關鍵職位，同時撤換了一名反對他們計劃的國防部長。趙垠奭說，他們還舉辦了晚宴，以爭取軍事領導人支持其戒嚴計劃。

挑釁北韓試圖製造藉口

趙垠奭說，為了讓發動戒嚴、宣布國家進入緊急狀態有合法理由，尹錫悅政府還故意以無人機侵入北韓的方式，試圖引發北韓的激烈軍事報復反擊。但北韓可能當時忙於支援俄國斯侵略烏克蘭的戰爭，並未做出報復攻擊。

引誘北韓上鉤失敗後，尹錫悅還是決定要發動戒嚴奪權。在強調此一行動的嚴重叛亂性質時，韓檢指出，尹錫悅在與軍方將領的會議中，稱他在國民力量黨內的主要競爭對手韓東勳是「共產黨人」，聲稱「我要開槍打死他」。

2024年7月24日，南韓仁川，陸軍士兵清理北韓垃圾氣球帶來的紙屑。美聯社

韓東勳因為徹查尹錫悅妻子金建希的醜聞而得罪了這位前總統，不過調查組淡化這方面的動機，表示尹錫悅發動戒嚴主要還是為了奪權。

他們指出，尹錫悅選擇12月3日作為實施戒嚴的日期，似乎是為了防止美國干預。當時美國政府在川普11月當選總統後，正處於政權過渡期。不過針對尹錫悅是否聽信「大師」選擇戒嚴日，調查組補充說，沒有證據支持巫師參與選擇日期的說法。

調查小組認為金建希並不知道，也沒有參與尹錫悅的戒嚴密謀。不過，防止金建希在弊案調查中進一步受罪，也可能是尹錫悅發動戒嚴的一部分動機。

而金建希在得知戒嚴實施時，曾憤怒與尹錫悅吵架。

