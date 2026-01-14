韓檢求處前總統尹錫悅死刑 實務上終身監禁機率大

檢方對尹錫悅的求刑很重，但是法官不一定這樣判，而且南韓已經將近30年沒有執行死刑。另外從過去幾位前總統的例子來看，剛才提到的全斗煥一審被處死刑、二審改判無期；同樣涉入內亂的盧泰愚被判17年定讞；而跟貪汙罪有關的李明博和朴槿惠也都被判處重刑，但最後全部都是以特赦收場。所以一般認為，尹錫悅未來可能也是類似的情況。

巴士開進法院大門，聲援民眾高呼口號。南韓前總統尹錫悅發動戒嚴涉嫌內亂罪一案，在13日被特別檢察官小組求處死刑。當地媒體報導，尹錫悅聽見「死刑」後露出一抹微笑，並四處張望。聲援者則是開始躁動，但遭法官制止。

廣告 廣告

起訴內容指出，尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下宣布戒嚴，並且動用軍警，引起騷亂。檢方表示，沒有任何可以在量刑上予以酌情的情節，而除了法定最低刑罰以外，唯一的選項就是死刑。

南韓特別檢察官趙垠奭表示，「尹錫悅等人早在2023年10月之前，就開始準備宣布戒嚴。目的是透過軍隊武力中止政治活動和國會職能，透過緊急立法機構取代國會，奪取立法和司法權力，消滅反對勢力，並透過宣布戒嚴來壟斷和維持權力。」

尹錫悅的辯護團隊則是引經據典，將尹錫悅比喻為許多歷史上說出真相但遭到迫害的科學家，並強調多數人的意見並不代表真相。法院預計在2月19日作出判決。

尹錫悅是韓國歷史上第2個被檢方求處死刑的總統，在他之前就是發動政變、並用鐵腕鎮壓民主運動的全斗煥，全斗煥在一審被法官判處死刑，但是二審改判無期徒刑，最後更獲得特赦。

南韓民眾伍先生說，「我們來自光州的公民，只是想要得到一個道歉。一個道歉就足以緩解人民的怒火，雖然如果能按照原判決，維持判他死刑會比較好。」

至於同樣被和光州運動有關的盧泰愚，最後則是被判處17年徒刑定讞，最後同樣被特赦。2位前總統都只在獄中度過短短幾年的時間。

而他們涉嫌政變與血腥鎮壓示威活動，在一般認知上，比起尹錫悅短暫戒嚴，犯行嚴重許多。因此有外界觀察認為，檢方對尹錫悅求處死刑，意在彰顯「破壞憲政者必受嚴懲」；但在實務上，法院不太可能將尹錫悅判處死刑，終身監禁的機會應該比較大。

更多公視新聞網報導

南韓前總統尹錫悅下令戒嚴 涉內亂首謀遭檢方求處死刑

南韓前總統尹錫悅戒嚴案 涉內亂罪遭檢方求處死刑

南韓前總統尹錫悅遭求刑10年 檢方：濫用總統權力

