韓檢求處尹錫悅死刑！揭近30年「判而不殺」真相：全為這張門票

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓政壇爆發震撼彈！負責調查2024年戒嚴內亂事件的特別檢察組，13日向法院請求對前總統尹錫悅判處「死刑」。這是繼1996年全斗煥之後，南韓憲政史上第二位遭檢方求處極刑的前國家元首。然而，儘管檢方措詞嚴厲，外界分析在南韓已「實質廢死」近30年的現況下，這更像是一場極致的政治清算與羞辱，實際執行絞刑的機率微乎其微。

檢方指控，尹錫悅與前國防部長金龍顯等人，為了壟斷權力，竟在未經合法程序下宣布緊急戒嚴，企圖癱瘓國會與控制媒體，構成了刑法上的「內亂首謀罪」。檢方強調，尹錫悅以「選舉舞弊」為藉口動用軍警，破壞憲政秩序，其性質比1980年光州事件的主謀全斗煥「更加惡劣」。

廣告 廣告

OECD與歐盟壓力 「面子」成免死金牌

儘管面臨死刑威脅，尹錫悅或許擁有一道無形的護身符：南韓的國際地位。自1997年12月30日最後一次執行死刑以來，南韓已被國際特赦組織列為「實質廢死國家」(abolitionist in practice)。

分析指出，南韓作為經濟合作暨發展組織(OECD)成員及歐盟(EU)的重要貿易夥伴，若恢復執行死刑，將面臨巨大的外交與經濟代價。歐盟對貿易夥伴的人權標準要求極高，執行死刑恐導致南韓在自貿協定談判中處於劣勢，甚至面臨制裁。為了維護「先進民主國家」的面子，歷任南韓政府即使面對死刑定讞的判決，也始終不敢簽署執行令。

歷史輪迴：求死、判死、特赦

回顧南韓「青瓦台魔咒」，前總統全斗煥與盧泰愚雖曾分別被判死刑與重刑，但兩人在入獄不到兩年後，便於1997年底獲得特赦。隨後的李明博與朴槿惠雖也遭重判，最終亦獲特赦。

專家認為，檢方對尹錫悅求處死刑，旨在確立「破壞憲政者必受嚴懲」的歷史定位。即便法院最終採納檢方建議判處死刑，尹錫悅極可能循「全斗煥模式」，在獄中度過數年後，等待下一任總統以「國民團結」為由發布特赦令，而非真的步上絞刑架。

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉違憲宣布戒嚴引發內亂！ 南韓檢方求處尹錫悅死刑

川普發出革命號角！籲伊朗人「接管國家機構」 預告：援軍在路上了

川普嚇壞加拿大？總理訪中竟拿「台灣行程」當祭品

宣布緊急戒嚴涉內亂首謀罪 檢方求處尹錫悅死刑

