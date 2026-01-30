韓歌手10CM四度訪台開唱 期待和歌迷中文聊天

（中央社記者王心妤台北30日電）曾演唱「鬼怪」、「愛的迫降」等歌曲的韓國歌手10CM（權正烈），3月20日將四度來台開唱。他今天透過主辦單位表示，之前向台灣歌迷學了不少中文，期待再跟歌迷聊天互動。

10CM曾演唱「背著善宰跑」、「淚之女王」、「鬼怪」、「愛的迫降」、「我們的藍調時光」等人氣韓劇歌曲。他上次來台時，曾翻唱茄子蛋樂團的「浪子回頭」，這次期待再給歌迷不同的演出。

由於10CM來台多次，他透過主辦單位表示，台灣歌迷的韓文能力讓他很驚豔，台灣歌迷也是他的中文老師，之前學會「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等流行用語，期待這次再學新詞。

廣告 廣告

此外，他表示，每次來台灣都會吃小籠包，期待這次品嚐其他美食。

10CM演唱會門票將於2月6日在KKTIX開賣。（編輯：吳素柔）1150130