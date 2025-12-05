韓正叛逃? 重病? 消失月餘未露面引揣測 中國3高官詭異密集訪俄傳要人

中國國家副主席韓正遭指出已一個多月沒有公開露面。 圖：翻攝自 中國政府網

[Newtalk新聞] 資深時政評論人士蔡慎坤指出，一個準國級的國家副主席長時間不露面，必然會引發外界極大關注與好奇。近期自媒體上關於韓正的流言四起，其中最熱門的傳聞，竟是韓正上個月訪問中東各國後，「叛逃」至俄羅斯，且北京方面接連派出一大批高官與俄羅斯總統普丁協商「交人」。甚至有傳聞編得活靈活現，稱普丁無奈之下讓韓正轉往英國尋求庇護。然而，蔡慎坤直言，隨便打聽一下，都可知這些「叛逃」傳聞是無稽之談。

不過，蔡慎坤同時強調，韓正不露面的真正原因很可能是身體出了問題，且情況可能「還很嚴重」，否則韓正本人應該出面闢謠。他進一步提及，現任高官身體出問題絕非孤例，即使中共擁有超前的醫療保健水平，也難以救治身患絕症之人。他以韓正的老領導、前政治局常委黃菊為例，黃菊最終仍病逝在政治局常委任上，當時北京與上海一堆頂尖專家參加會診也未能挽回生命，令人擔憂韓正能否挺過這一劫。

中共軍委副主席張又俠近日訪問莫斯科。 圖:翻攝自X帳號@cskun1989

而 X 帳號「lens on asia」則揣測，半個月內就有張又俠、王毅等一名正國級與兩名副國級官員接連訪問俄羅斯，引發外界對「北京是否正就重大戰略議題與俄方密切對接」的聯想。

該帳號亦轉述坊間流言，稱韓正在訪問中東後「滯留俄羅斯二十多天」，網路上確實難以查到其返國公開行程。不過該帳號同時也認為，比起叛逃說法，更大的可能性是中國正在與俄羅斯協調涉及「台灣，甚至日本方向」的軍事行動布局。

目前中國官方尚未就韓正行蹤、健康狀況或相關傳聞作出任何公開說明，各種版本的說法仍停留在傳聞階段。

