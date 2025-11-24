韓正妹到廣州玩，中國噁男搭訕用這招！把麵整碗端走逼她「陪客」。圖／翻自i.m_kanghyerin Threads

南韓一名正妹網紅在本月初，前往中國廣東省廣州旅遊，並到一家小吃攤吃麵，正妹也在現場邊吃麵、邊開直播，不過途中突然有噁男過來搭訕，而且手法相當粗糙變態，引發網友討論。

畫面可見，當時正妹一邊開直播，一邊開心吃麵，但過不久，一名隔壁桌的陌生男子突然衝過來，更在未經正妹的同意之下，直接拿走正妹桌上的一碗麵。這時正妹嚇到，另外從畫面也能聽見，男子說的是中文夾雜廣東話，相信是中國男子。

另外從畫面也見到，這位中國男把麵拿走後，嘴裡還說著：「把它（碗）端過來嘛！」並向正妹招手示意要她過去隔壁桌「陪客」。幸好最後在店員的幫助下，把那一碗麵拿回來，也勸阻中國男不要再造次。

不過這段影片傳開後，隨即引發網友熱議，南韓網友當然憤恨不平，紛紛直呼：「千萬不要去中國旅遊！」、「如果是我根本吃不下去，太噁心了！」、「不應該去這種不文明的地方。」、「是中國，不意外。」另外也有中國網友看部下去，痛批這名男子的行為「有辱國格」，呼籲警方趕快進行調查，還有人說要把噁男「拖出去劈了」、「槍斃算了」。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



