韓正妹大胃王伙食費「6位數」 甜美外型超反差！

在YouTube上擁有1270萬訂閱的韓國正妹大胃王Tzuyang，經常在網路發布連吃60道料理、6公斤海鮮等瘋狂挑戰，亮麗外型與超大食量形成反差，讓她在短時間內爆紅累積大量粉絲。近日，她在節目《拜託了冰箱》中透露自己單月餐費，超高金額震驚在場所有來賓。





Tzuyang挑戰吃完店家所有生牛肉及挑戰吃完冷面店菜單上所有品項。（圖／翻攝自YouTube@tzuyang6145）

Tzuyang為韓國知名大胃王YTR，靠著甜美外表與超反差大食量在YouTube上累積1270萬訂閱，與34億觀看。根據韓媒《韓國時報》在11月23日播出的JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》中，宣布Tzuyang將與另一位在吃播界11年的資深網紅Ipjjalbeun Haetnim（short_mouth_sun）一同亮相。這是兩位被譽為大胃王界領導者的頂尖網紅首次同台。Tzuyang在節目上透露，以自己的食量可以一次吃掉「20包拉麵，及40份烤豬腸」，更表示一個月餐費高達1000萬韓元（約台幣20萬），讓在場所有嘉賓都驚訝不已。

Ipjjalbeun Haetnim也是韓國知名大胃王網紅，將與Tzuyang於《拜託了冰箱》中一同亮相。（圖／翻攝自YouTube@short_mouth_sun）

她也分享了家中擁有4台冰箱以及一個專門放置零食的儲藏室，廚師崔鉉碩回應道：「四個冰箱，至少相當於一家百人餐廳的規模。」再次對於她的超大食量感到驚訝與難以置信。Tzuyang於2018年開啟YouTube生涯，短時間內就累積大量人氣，也奠定了她如今韓國大胃王領導者的基礎。

