韓正妹稱被海關扣留 彰化翁「借貸4萬」想救美人險遭詐

彰化一名七旬陳男在上個月前往台銀欲辦理解優存借資4萬元，由於他神情緊張引起保七駐警與行員注意。經關懷詢問後，發現男子遇到網路交友詐騙。

彰化一名七旬陳男在上個月前往台銀欲辦理解優存借資，由於他神情緊張引起保七駐警與行員注意。(圖/翻攝畫面)

警方表示，經保七員警予以關懷後發現，陳姓男子透過LINE認識自稱「Kim Mary」的30歲韓裔美籍女子，對方以甜言蜜語博取信任，並謊稱帶鉅款來台卻遭海關扣留，需要4萬元才能放行，誘使男子急忙提款。

陳姓男子透過LINE認識自稱「Kim Mary」的30歲韓裔美籍女子，陷入愛情詐騙。(圖/翻攝畫面)

警方查看對話紀錄後確認為典型感情詐騙，銀行行員也告知男子這是交友詐騙，但男子卻回應「我不是一頭熱」，銀行行員則冷靜反駁：「你現在就是一頭熱呀」。最後，男子在警方耐心勸說一個多小時後，終於打消提款念頭，警方也成功阻詐，保住男子4萬元。

廣告 廣告

保七總隊呼籲，凡以感情名義要求匯款皆可能為詐騙，遇可疑情形應撥打165查證。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

清潔隊員贈拾荒婦33元電鍋涉貪 一審判3月、緩刑2年

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

台中驚見「果園大規模燃燒」！鐵皮屋燒剩骨架