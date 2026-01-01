韓流不息！BABYMONSTER來台唱 粉絲敲碗唱紅白

南韓大勢女團BABYMONSTER。（圖／翻攝自IG@babymonster_ygofficial）





這次跨年，北中南邀請不少韓團藝人，可以說從北到南都吹起「韓流」，而2026才剛開始，南韓大勢女團BABYMONSTER，就即將在1/2和3號在小巨蛋連唱兩天！BABYMONSTER以開全麥聞名，無論唱跳都是超強實力派，更是讓母公司YG營收轉虧為盈的超強寶貝。這回來台開唱，也有粉絲敲碗期待，他們有望成為農曆春節綜藝節目的重磅嘉賓。

韓團BABYMONSTER（SHEESH）：「Got the mall going，Sheesh Sheesh，Sheesh Sheesh Sheesh Yeah，B-A-B-Y-M-O-N。」

廣告 廣告

韓國大勢女團BABYMONSTER又甜又跩圈粉無數，2026一開始她們將在小巨蛋連唱兩天。



其中四名成員從韓國仁川出發，雖然此次成員RAMI因健康因素暫停活動，不過粉絲們依舊期待。

韓國女團BABYMONSTER（DRIP）：「Baby got，Drip drip drip drip，drip drip drip，Let'e mout，Monster monster，monster came to conquer。」

這首由前輩GD權志龍打造的主打歌，也完美消化。BABYMONSTER，以開全麥聞名，不需要墊音，彷彿是行走的CD，不只有實力，更是母公司YG的救命稻草，打從BABYMONSTER開始世界巡迴演唱會，YG2025年第二季營收達到1千04億韓元，徹底轉虧為盈。

日前更傳出風聲，BABYMONSTER可能在農曆新年綜藝節目現身，過去紅白藝能大賞就曾請來韓國女團LE SSERAFIM，今年粉絲敲碗期待BABYMONSTER成為重磅嘉賓。

畢竟，從這次的跨年節目就看得出來，北中南不少大勢韓團、知名韓星，包括台北KARA、新北華沙，桃園Apink等，都顯現出韓流再次強勢襲來，也成為趨勢，BABYMONSTER來台開唱，超硬實力唱跳兼具，2026年一開始這股超強韓流，準備要讓粉絲嗨到凍未條。



【更多東森娛樂報導】

●BABYMONSTER林口開唱出事！「升降梯卡成員」引熱議

●真的怪物女團！BABYMONSTER三度來台登小巨蛋 售票資訊一次看

●BABYMONSTER明年再攻小巨蛋！快閃店暖身粉絲搶排

