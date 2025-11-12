韓流不退潮！從Super Junior新合作看韓流如何深植台灣流行文化

▲出道20 年人氣不減的 Super Junior，是韓流跨世代魅力的最佳象徵。

【記者 劉嘉菲／台北 報導】從敬業精神、品牌延伸到跨產業合作，韓流早已滲入台灣的每個流行角落，並在社群上掀起真實共鳴。

韓國男團 Super Junior 出道滿 20 年，依舊在亞洲各地擁有驚人人氣！從早期的〈Sorry, Sorry〉風靡全台，到近期即將在台登場的演唱會依舊秒殺售票，他們的討論度在台灣社群仍然高居不下。社群平台上就有網友留言：「20年了 還是不停努力開展板圖的帥氣哥哥們呀」 ，從近期在台灣的最新合作展開討論，Super Junior-D&E 首度跨界合作遊戲《逆水寒》，將真人與虛擬角色融合，出乎意料外的組合，讓不同圈層的消費者彼此交流，為市場產生出新話題及商機。

這種跨越世代的影響力，不僅代表粉絲的忠誠，更反映出韓流偶像在自我創新與內容經營上的長期策略。

舉例來說：李多慧加入台灣職棒啦啦隊，不僅刷新棒球圈形象，也引領了「韓風運動娛樂」潮流；跨越世代仍具高認知度與信任感的韓系優雅女神代表孫藝真，代言台灣保健飲品品牌，深受企業及大眾信賴；此外，像是 BLACKPINK、IU、周子瑜 等人，也分別與美妝、精品與飲料品牌合作，在社群上創造數百萬次互動量。

與其說Super Junior是韓流長青男團，不如說他們是一個不段自我革新、進化的文化品牌。近年他們積極經營 YouTube、短影音與實境節目，有人主持綜藝、有人進軍音樂創作、也有人開設品牌；同時也推出子團（D&E），從創立個人品牌到跨界合作，他們以更成熟卻依然熱血的方式，持續展現韓流偶像的生命力與文化影響力。

在台灣，各大產業對韓流明星的青睞，也幾乎已成為一種市場趨勢。從保養品、醫美、時尚品牌、食品飲品、甚至運動領域、遊戲產業等，韓星代言幾乎是行銷成功的保證。韓星擁有極強的「形象管理力」，很少有負面新聞，且在螢幕前後都展現一致的敬業態度！

這讓品牌能更放心地將形象交託給他們，並利用韓星自帶的社群影響力創造擴散效應。對品牌而言，韓星呈現的不僅是完美形象，更是能與年輕消費者對話的文化橋樑。他們讓品牌形象不只停留在商品層面，而能延伸成一種情緒價值與生活風格。

從 Super Junior 創造的韓風的傳奇，到近期新生代韓團的品牌轉型，韓流在台灣早已不只是「流行」，儼然是一種跨世代的情感共通語言！韓流總是以專業、熱情與創意，持續感動人心，在台灣流行文化中也佔有一席之地。尤其是 Super Junior 讓我們知道：真正的偶像，不只是被時間記住，而是持續用行動創造觀眾心中亙久不衰的形象！(記者劉嘉菲翻攝)