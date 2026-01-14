韓流助攻泡麵外銷全球 2025年出口破15.2億美元

不管是隨處可見的便利商店，或是泡麵專賣店，顧客隨手從琳瑯滿目的貨架上，拿取自己喜歡的泡麵產品。有人帶回家煮，但更多人選擇在店裡，利用店內提供的熱水和電磁爐，加上隨意選擇的配料，在寒冷的冬天裡吃一碗泡麵暖暖身子。這已經不只是許多韓國人的生活日常，也成為到韓國旅遊的外國觀光客喜愛的消費方式。

德國觀光客莉雅說，「很好啊，有各種辛香料，不斷在進化。」

法新社的報導指出，風靡許多國家的韓流文化，成為韓國泡麵受外國人喜愛的主要推手。

旅韓德國打工度假者芬雅表示，「獵魔女團的電影有出現韓國泡麵，現在在商店也買得到。我們已經試過，包裝有她們的成員，所以我們買來吃吃看。」

根據《朝鮮日報》引述的韓國海關統計，泡麵外銷的金額在2023年之前，都在10億美元以下，2023年是9億5200萬美元。到2024年就突破10億大關，達到12億4800萬美元，成長31%；2025年更晉升到15億2000多萬美元，年成長為22%。

義大利觀光客希薇亞認為，「它人氣高到需要收進《牛津英語辭典》，因為辭典裡收錄最常用的單字。」

以往提到這種隨煮隨吃的拉麵，英文單字都是從日文翻譯而來的「Ramen」，但隨著韓國泡麵風靡各國，韓語發音翻譯而來的單字「Ramyeon」，同樣被收錄進牛津英語辭典。

《朝鮮日報》指出，為了迎合大增的外銷需求，生產泡麵的食品業者無不卯足全力。例如生產「辛拉麵」的農心食品，計畫在2026年下半年，在釜山擴建專為外銷的泡麵生產工廠。同樣在慶尚南道，三養食品將在密陽市擴建第2個廠區；另外為了進攻中國市場，三養預計在浙江省設立第一個海外生產據點。

