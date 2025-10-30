韓流助攻！韓食外銷瞄準歐洲市場加速佈局 出口多元化

南韓食品外銷加速拓展歐洲市場，業者看準韓食熱潮與出口多元化契機，積極參展搶攻外銷。韓劇韓綜推動韓食魅力，外國遊客到南韓旅遊，到超市尋找海苔、泡麵外，大醬、辣椒醬等傳統韓式調味料，也成為新寵。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

德國科隆，食品界奧斯卡Anuga盛大開幕，被譽為業界CES的這場全球最大食品博覽會，韓國館意外搶鏡，霸佔展廳黃金地段，掀起K-Food熱浪。

YonhapnewsTV報導，這次118國8千家企業雲集，16萬食品零售菁英湧入，韓國品牌光芒四射，成為全場焦點。

南韓食品龍頭農心祭出王牌，聯名Kpop獵魔女團的限量泡麵陳列最前線，辣香撲鼻，瞬間吸睛無數。參觀民眾忍不住讚歎：「泡麵花樣百出，辣味層次豐富，這口感上癮到停不下來。」

另一攤位更玩大，邀知名主廚現場調製辛奇料理，搭配韓國獨門醬料免費試吃，讓歐洲食客直呼過癮。一位訪客興奮表示：「我愛辛奇，這辛奇美乃滋融合完美，辣中帶奶，層次感爆棚。」

韓國食品出口主力仍鎖定亞洲與北美，但歐洲藍海潛力爆發，業者加速進軍。食品部門代表鄭東協指出：「我們採徹底本土化策略，深耕歐洲消費者。尤其是波蘭大型辛奇工廠即將完工，將帶來巨大推力，加速市場擴張。」

韓流影視的傳播，讓韓食風潮不止於展覽會。韓國廠商積極海外參展獵機會，連外國遊客赴韓旅遊，也直奔超市掃貨。海苔、泡麵、餅乾早已家常便飯，轉眼大醬與辣椒醬竄紅新寵。日本遊客分享：「辣椒醬配肉或拌飯超讚，飛機餐若有也絕不放過。大醬用來下廚，簡單一拌就變名菜。為什麼愛？因為太好吃了。」

YonhapnewsTV記者補充，K-Food熱潮下，全球對韓式醬料需求暴增。去年出口額破3.99億美元，今年首度衝刺4億美元大關。

南韓食品餐飲企業嗅到商機，醬料市場僅佔整體出口3%，卻蘊藏爆發力。國民廚神白種元旗下的The Born Korea，專為海外韓食餐廳量身打造外銷醬料，並公布全球版圖。代表白種元認為：「韓國魅力熱度驚人，印象分數滿分。這是天賜良機，我們先從美國、東南亞開疆闢土。」

三養食品去年醬料海外出口達259億韓元，較2021年暴增3倍，火雞麵效應延燒不止。CJ第一製糖則向英國、法國等12國輸送萬用辛奇醬，鎖定辛奇、海苔、即食包為四大全球重點品項。

YonhapnewsTV主播總結，韓劇韓綜人氣不減，K-Food熱度跟漲。今年農產品出口預計破紀錄，超越去年99.8億美元，目標直指105億美元。

南韓農林水產食品部數據顯示，截至8月累計出口67.15億美元，同期新高。但川普政府關稅加碼陰影籠罩美國市場，業者從長遠視野轉向多元化布局，化解衝擊。

