韓流天王崔始源搭檔雷嘉汭！台漫改編驚悚影集《要是未曾相遇就好了》在台開拍

【緯來新聞網】韓流天團 Super Junior 成員崔始源時隔多年正式回歸華語影壇，將攜手台灣新生代人氣女星雷嘉汭，共同主演由超人氣台漫改編的全新懸疑驚悚影集《要是未曾相遇就好了》。網銀國際影視看中該原著漫畫在台、韓兩地的高人氣，宣布與紅杉娛樂聯手推動影視化開發，影集預計於今年 7 月正式開拍，崔始源也將為此再度長住台灣進行拍攝，消息一出便轟動台韓影壇。

韓流巨星崔始源（左）宣布將搭檔台灣新生代女星雷嘉汭，共同主演由超人氣條漫改編的驚悚愛情影集《要是未曾相遇就好了》。（圖／網銀國際影視提供）

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崔始源自 2011 年來台演出偶像劇後，便以流利的中文能力與親民魅力深受台灣觀眾喜愛；而女主角雷嘉汭近年憑藉《八尺門的辯護人》一夕爆紅，日前更進軍韓國參演國際串流平台影集，備受台韓媒體關注。這對跨國高顏值組合在劇中將首度同台飆戲，由崔始源飾演備受矚目的韓國音樂劇導演，雷嘉汭則化身天才鋼琴少女，兩人在台灣邂逅並陷入熱戀，卻也將共同面對伴隨戀情而來的噩夢、詭異事件與駭人命案。



這部備受期待的新作改編自 LINE WEBTOON 瀏覽量突破 400 萬次的同名超人氣條漫，該作不僅在韓國 NAVER 平台上收獲 9.6 的高分好評，更曾獲選安古蘭漫畫節推薦作品。影集版將由監製陳宜旻領軍，並集結賴宇同、許介亭雙導演共同執導，在保留漫畫情感動機的基礎上，重新建構更具視覺震撼與情感張力的驚悚虐戀世界觀。



網銀國際影視今年上半年除了完成動作電影《即刻刺殺》的拍攝，由天王郭富城、王柏傑主演的奇幻電影《老子》亦已於 4 月順利殺青。此次再度加碼推動《要是未曾相遇就好了》的影視化計畫，不僅成功為華語原創 IP 注入國際級的影視能量，也讓大批漫迷與影迷引頸期盼這段跨越時空與道德邊界的魔幻愛情故事。

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