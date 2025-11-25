韓流天王 RAIN睽違20年重返小巨蛋

亞洲韓流天王RAIN宣布睽違20年，將於2026年1月17日再攻占台北小巨蛋。

記者戴淑芳∕台北報導

亞洲韓流天王RAIN重磅宣布睽違20年，將於2026年1月17日再攻占台北小巨蛋，還心心念念台迷，越洋捎來「告白信」影片，開場就以字正腔圓的中文說出「大家好，我是Rain！」瞬間拉近與粉絲的距離。

RAIN2026年1月17日將來台舉辦2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE> – TAIPEI，，台北站演唱會門票也將於11月30日早上11:30啟售。RAIN在影片開場白表示：「距離上次已經隔了20年了」，「重返台北小巨蛋！真的非常感動，也真心感謝這麼久以來一直等待我的台北粉絲們。」

在影片中，RAIN更發出「雨粉召集令」，以一句”Let’s make it rain together！”做為號召，約定粉絲：「我們就1月17日在台北小巨蛋見囉！到時候見！」

時隔20年後將二度攻蛋，RAIN心情很感慨，直言：「台北小巨蛋一直是溫暖、讓我感激的地方！」，「當時觀眾熱情的歡呼和溫暖的歡迎，給了我很大的力量，那份回憶到現在都難以忘懷。」

RAIN更允諾歌迷要把當天的台北小巨蛋演出變成一個大型同樂會，「與粉絲達到『真正的共鳴』！一起創造出真正『好的演出舞台』！」