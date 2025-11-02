韓流天王GD大巨蛋安可場開唱 粉絲擠爆松菸搶買周邊
台北市 / 綜合報導
韓流天王GD權志龍、週末假期連續兩天，登上台北大巨蛋舉行安可場，萬名粉絲追星，週邊商品賣得嚇嚇叫，松山文創園區擠滿了粉絲，大家都想搶台灣限定的手燈鑰匙圈，可以看出權志龍的魅力真的無法擋，還有歌迷實在太喜歡權志龍，把孩子裝扮成GD的樣子，在場外就算只聽漏音也開心，更有消息傳出，最終場會有天王級嘉賓合體，讓粉絲相當期待。
舞台上勁歌熱舞嗨翻大巨蛋，韓流天王GD再度來台開唱，門票開賣就秒殺一票難求，沒辦法進場的歌迷，實在太喜歡權志龍，把孩子裝扮成GD的樣子，就算只聽漏音也開心。
GD粉絲說：「因為我們買不到票，可是就是還是想要陪他來這邊，感受一下演唱會的氛圍。」GD魅力無法擋，看看這長長人龍就知道，周邊商品賣得嚇嚇叫，排隊人群繞了一圈又一圈，90個櫃台火力全開，這回安可場週末兩天，吸引萬名粉絲追星，更令人興奮的是，傳出有天王級大咖，要擔任演場會嘉賓。
GD粉絲說：「洙赫或是BIGBANG的成員，很期待他們可以合體。」GD粉絲說：「我在想應該會是周杰倫吧，因為之前他來的時候，他有，是有跟他碰面，但是我覺得，我還是比較喜歡大聲。」
究竟會不會有嘉賓到場力挺，到底會是誰相當好奇，但看看幾個月前的演唱會，大咖同台確實讓人期待，GD世界巡迴演唱會首站，今 年 3月底在首爾高陽體育館登場，BIGBANG太陽大聲以及師妹CL，都曾 為 天王站過台。
只是權志龍演唱會，演出實在太精彩，這次台北場台下有些混亂，在昨(1)日這場，許多觀眾為了想近距離看到GD，在場內奔跑卡位甚至直接在座位上，彷彿上演跨欄比賽場面一度陷入混亂，提醒民眾，開開心心追星可別做出危險動作受傷，而大大掃了 聽演唱會的興致 。
