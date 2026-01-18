韓流天王RAIN二度攻蛋 開場「半裸」秀六塊肌嗨翻

韓流天王RAIN睽違20年重返台北小巨蛋開唱。（圖／東森娛樂）





韓流天王RAIN的演唱會一開場就把跑步機搬上舞台，半裸秀出六塊肌好身材，還用中文跟粉絲們打招呼，還不忘問大家我的發音怎麼樣，更聊到自己在台北吃了好吃的牛肉麵，現場歌迷嗨翻天。

韓流天王RAIN：「台北準備好了嗎，準備好了嗎。」

韓流天王RAIN睽違20年重返台北小巨蛋開唱，演唱會一開場就嗨翻粉絲，裸上半身大秀6塊肌好身材。韓流天王RAIN：「好久不見，台北歌迷我愛你們。」

RAIN用中文說好久不見，向全場歌迷打招呼，還說自己練了很久，演唱會兩個小時要大家好好玩，還不忘問粉絲，我的發音還可以嗎，台下觀眾熱烈回應「當然可以」。

廣告 廣告

韓流天王RAIN：「準備好了嗎，我的發音怎麼樣。」

Rain不僅跑跳全場，貼近舞台邊緣狂放電，更使出渾身解數開撩歌迷，大家看了都好興奮。而43歲RAIN的身材也成為全場話題，因為保養得實在太好，不過他也分享，來台北運動完後，吃了沙拉，不過沒有吃飽，又吃了牛肉麵，讓大家瞬間笑開懷。



【更多東森娛樂報導】

●超狂！愛女追星父砸245萬買廣告牆 應援Jennie生日

●粉絲為BTS搶住宿 控訂單莫名遭取消再訂漲價

●韓星神隱6年！現身鬆口曝「重擊癱瘓」崩潰真相

