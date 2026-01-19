韓流天王RAIN亞洲首站-以半裸在跑步機浪漫現身，尖叫聲穿透小巨蛋屋頂

韓流天王RAIN亞洲首站-以半裸在小巨蛋舞台的跑步機浪漫現身/大步整合行銷提供

韓流天王RAIN和小巨蛋名字連結/大步整合行銷提供

亞洲韓流天王RAIN繼去年成功征服高雄流行音樂中心四千人場地後，挾著高人氣與滿滿話題聲量的 RAIN17日，相隔近一年時間再度來台，睽違20年二度攻蛋開唱，顯盡「舞台王者」風範炸裂萬人現。

RAIN 特別將亞洲首站選定台北，而睽違 20 年能再度站上台北小巨蛋舞台，這次小巨蛋演唱除了有別於去年高流場演出，獻出五大驚喜彩蛋，RAIN也把先前巡迴演出的精華在台北小巨蛋的舞台上原汁原味呈現；其中最讓歌迷津津樂道的莫過於RAIN在演唱會一開場就以極度視覺震撼且充滿創意的「跑步機環節」揭開序幕。

廣告 廣告

只見化身為「跑跳鐵人」的他舞台燈光聚焦下以半裸姿態站上一台跑步機赫然現身，不僅露出訓練有素、線條分明的精壯上半身，更在運轉中的跑步機上狂奔開場，瞬間點燃全場萬名歌迷情緒，全場尖叫聲達到沸點！睽違20年在登小巨蛋開唱難掩激動情緒，用中文大喊：「你們好嗎？！我又回到小巨蛋了！很想念大家！」 2004年，RAIN與宋慧喬主演的電視劇《浪漫滿屋》描述女主角智恩（宋慧喬）住在父母的豪宅級房子，房子被賣掉後，與新房東巨星英宰相遇的浪漫愛情故事。在韓國創下最高的40.2%收視率，被菲律賓、越南、泰國及中國翻拍，台灣也有類架構的電視劇，宋慧喬因此大紅，RAIN 2005年成為首位獲得中、日、泰三國的亞洲MTV韓國最佳藝人獎歌手，步向國際巨星之路。 RAIN之後出演了美國電影《駭速快手》和《忍者刺客》，成為首位擔任好萊塢主流電影主角的韓星。 《忍者刺客》使他獲得美國 本土電影獎項MTV電影大獎。 RAIN一連演唱了多首經典，包括〈Gang〉、〈I'm Coming〉、〈躲避太陽的方法〉、〈握手〉、〈I Do〉、〈Only You 〉、 〈LOVE STORY〉、〈Bad Guy〉等20多首招牌金曲，無論動感舞曲亦或是抒 情金曲都唱進歌迷心中引發滿滿共鳴，而誠意滿滿、養眼指數破表的表演，也 再次證明 RAIN 把體能、舞蹈與舞台魅力完美合體，為台北場安可之夜寫下最 狂、最熱血的一頁。

把演唱會變成「極限體能才藝大賞」的他，把健身房跑步機、國際銳舞電音派對全搬上小巨蛋舞台，不僅一口氣分身為「歌手」、「舞王」、「DJ」大秀全能才華，堪稱「行走費洛蒙」電力十足，讓全場萬名粉絲沸騰到極點，吶喊尖叫吶喊聲更是此起彼落震破小巨蛋屋頂，可說為自身音樂生涯創下全新里程碑，也再次締造台韓演藝史上的巔峰傳奇！ 早在 2005年年底就曾站上小巨蛋舞台舉辦個唱的他是韓國首位「攻蛋」歌手，這是他第二次唱上小巨蛋，裸成了亞洲行永恆的記憶及話題。