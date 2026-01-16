韓流天王Rain回來了！ 睽違20年再攻小巨蛋

亞洲舞王Rain。（圖／翻攝自 ＠rain_oppa IG）





亞洲舞王Rain來台灣了！睽違20年重返小巨蛋將在17號帥氣開唱，2025年才在高雄辦完巡迴演唱，但因為票被秒殺，不少粉絲沒看到，Rain決定再開安可場，全台雲兒已經準備好要迎接歐爸，嗨翻小巨蛋。

身穿黑色大衣，頭戴鴨舌帽，全身包緊緊，依舊藏不住帥氣，根本是行走的費洛蒙吧，還不斷揮手，點頭打招呼超親民，他就是韓流天王Rain，睽違20年，將在17號二度攻進台北小巨蛋。

南韓歌手Rain〈It’sRaining〉：「現在音樂控制了我的身體，將我的這手臂與雙腿，都交付與音樂中。」

解放胸前鈕扣，大秀精壯好身材，42歲的歐爸大跳完再來個脫衣秀，這是2025年，他在高雄開演唱會的經典橋段。

南韓歌手Rain〈挽留你的歌〉：「我能怎麼辦，我能怎麼辦，已經不在我身邊，妳的呼吸聲，但我卻還愛著妳。」

上回演唱會門票秒殺，Rain寵粉無極限，就決定再開安可場，他說睽違20年再回來，會把熱情跟能量，全部都注入小巨蛋。

南韓歌手Rain：「everybody。」

Rain過去頻繁來台，再台灣北中南部，辦過5場演唱會，甚至還唱過2017年跨年晚會，可見他有多愛台灣粉絲，而被稱為亞洲舞王的他，這演唱會準備期間也沒閒著。

15號也在個人YT頻道發布新影片，驚喜現身後輩李相二的演出舞台，兩人重現經典舞蹈Rainism，這回安可場演唱會，全台雲兒早已準備好，再次迎接歐爸，要一起嗨翻小巨蛋。

