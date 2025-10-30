韓流天王Rain回來了！20年後回歸舊地開唱 粉絲哭了：終於等到他

記者林汝珊／台北報導

Rain二度「攻蛋」開唱。（圖／大步整合行銷提供）

韓流天王Rain回來了，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」開唱！繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》 首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今天(10/30) 無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊；韓國人氣女團Kep1er首次巡迴演唱會，預告年底即將甜辣登陸台北，於12月20日演出。

Rain當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，不僅從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手！而20年後再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」魅力驚人，歷久不衰！

【2026 RAIN CONCERT -TAIPEI 】 將於2026年1月17日（星期六）在台北小巨蛋重磅登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800 五種不同區間，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。

Kep1er將舉行專場。（圖／FANME提供）

Kep1er台北場巡演以「Into The Orbit : Kep1asia」為主題，從首爾啟航橫跨亞洲，Kep1er以「還記得我們的約定嗎？」為開場宣言，象徵思念的光穿越宇宙，終於在台北與粉絲相會。Kep1er特別向粉絲喊話：「粉絲的光，才是我們的星，12月20日見！」，團員們將以嶄新的歌舞編排、視覺特效與互動橋段，預告台北站將帶來更成熟、帶反轉的全新舞台展開，帶領粉絲一同進入夢幻宇宙。

《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia] IN TAIPEI》，於 2025年12月20日(六)晚上7點，在台大綜合體育館一樓盛大演出，門票將於 11月8日(六）中午12:00於KKTIX平台正式開賣。

