韓流天王Rain明年1月再攻小巨蛋！「親撂中文」曝來台最期待這件事
今年年初才剛在高雄流行音樂中心開場的韓流天王Rain，明年1月17日將再度來台開唱，睽違20年再度登上小巨蛋舞台，Rain也特地越洋錄製影片向台灣粉絲告白，開場就以清晰中文喊「大家好，我是Rain！」更深情表示「真的非常感動，也真心感謝等了我20年的粉絲」，承諾將把累積20年的能量全部注入這次演出，消息一出立即引爆廣大粉絲期待。
Rain當年以首位攻蛋的南韓歌手之姿登上小巨蛋舞台，如今睽違20年再度重返舊地，Rain坦言心情「非常感慨」。回憶起20年前初次攻蛋，Rain仍難忘觀眾的熱情，「台北小巨蛋一直是溫暖、讓我感激的地方。」Rain也允諾，將把演唱會變成大型同樂會，陪粉絲一起笑、一起感動，更喊話台灣的粉絲「讓大家等了這麼久，我會以更好的樣子出現，我們1/17不見不散！」
Rain也搶先曝光明年台北場三大限定亮點，包括獨家限定歌單、全新混音版本、升級舞台設計，同時透露許多段落都重新編排，許多經典曲目都將以全新版本亮相，更大方開放粉絲在社群許願中文歌，展現滿滿寵粉誠意，同時透露如果有機會的話，不排除邀請台灣歌手一起合作，「只要有好機會都想嘗試。」
熱愛台灣小吃的Rain也提到，明年台灣行最期待的就是台灣夜市，直呼這次一定要把夜市列為「台北必訪點」，希望能夠大啖小吃和粉絲們推薦的美食，還特別徵求小巨蛋週邊的美食地圖，笑稱「粉絲推薦的我都願意試！」
Rain小巨蛋演唱會「STILL RAINING: ENCORE」台北場門票將於11月30日上午11點30分在Klook開賣，票價為6800、5800、4800、3800、2800、800元，詳情請上大步整合行銷官方社群。
