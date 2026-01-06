韓流女王BLACKPINK成員Jennie將登金唱片舞台！16日起在韓舉辦「生日紀念」攝影展《J2NNI5》收益全捐

年末舞台上，大片紅色背景襯著身穿白衣的舞群，BLACKPINK成員Jennie戴著墨鏡，身穿性感又不失優雅的服裝唱出：「Who wanna rock with JENNIE?」，女王風範讓全場瞬間嗨翻。Jennie日前在MMA（Melon Music Awards）帶來神級舞台，10日更將來台出席金唱片頒獎典禮，讓台灣粉絲十分期待她會在台北大巨蛋帶來什麼樣的精彩演出。

Jennie將出席金唱片，成為大眾關注的焦點之一

從BLACKPINK到個人音樂版圖 代表作屢掀全球熱潮

Jennie於2016年以女團BLACKPINK成員身分出道，憑藉〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like That〉等現象級作品迅速席捲全球。2018年，她以個人單曲〈SOLO〉正式展開Solo活動，橫掃各大音源榜單，奠定個人音樂風格。近年推出的〈You & Me〉、〈like JENNIE〉、〈ZEN〉等作品，則進一步展現她在饒舌、旋律與概念敘事上的成熟度，也讓她在全球市場持續累積影響力。

女團BLACKPINK成員Rosé、Lisa、Jisoo、Jennie

MMA舞台再創傳奇 以服裝傳達「對韓國文化的情感與自豪」

近期在《MMA 2025》舞台上，Jennie以〈Seoul City〉、〈ZEN〉、〈like JENNIE〉等三首熱曲串聯成完整表演段落，描繪她所凝視的外在世界、逐步深入的內在心境，最終抵達「完整的自己」。舞台造型大量融入韓國傳統美學元素，表演服取材「半跏思惟像」的服飾輪廓、獲頒年度唱片時穿著的禮服以「佛國寺釋迦塔」的結構比例為靈感，透過現代剪裁重新詮釋，展現力量與優雅並存的女性形象。

Jennie近期在《MMA 2025》創下傳奇舞台

本次Jennie的服裝由「以現代語彙詮釋韓國美學」的設計品牌LEJE操刀，他們曾替Jennie打造歌曲〈ZEN〉MV造型，本次再度合作也引起高度關注。〈Seoul City〉舞台中，巨大白紗上繡有韓國最早的詩歌集《青丘永言》的內容；以韓服短襖（저고리）為靈感重新設計的舞台服裝，也為整場表演注入鮮明的韓國美學。

〈Seoul City〉舞台中，巨大白紗上繡有韓國最早的詩歌集《青丘永言》的內容



30歲生日紀念 以攝影展回望「25歲的Jennie」

為了紀念30歲生日，Jennie將於1月16日起在首爾首度舉辦個人攝影展《J2NNI5》，以「25歲的金珍妮」為核心，呈現未曾公開的影像作品。展覽聚焦於日常、片段與未經過度修飾的瞬間，希望讓觀者看見舞台之外、更貼近生活的 Jennie。值得一提的是，本次攝影展由Jennie親自參與企劃與構思，且展覽門票收益將全數捐出，透過藝術回饋社會。

Jennie首度舉辦個人攝影展《J2NNI5》

持續展現影響力 再度踏上金唱片國際舞台

從全球巡演、國際時尚活動，到音樂獎項舞台與個人創作計畫，Jennie持續展現橫跨不同領域的影響力。此次即將來台出席金唱片頒獎典禮，不僅是她與台灣粉絲再度相見的時刻，也象徵著她在音樂與藝術之路上的階段性回顧與前進。當燈光再次亮起，Jennie 將以更完美的姿態，站上屬於她的金唱片舞台，續寫下一段傳奇。

Jennie將登上臺北大巨蛋出席金唱片頒獎典禮

（圖片來源：IG@jennierubyjane、YT@MelonOfficial、X@Jennie_HQ、@oddatelier、FB＠超級圓頂）

