韓流女神惠利來了！身穿Max Mara經典大衣啟程飛台灣、氣質太犯規，粉絲接機模式啟動
惠利要來台啦！這回她受邀來台出席Max Mara微風南山店煥新開幕活動，一現身就讓「機場」變伸展台。今日(11/5)從仁川機場啟程赴台，她以品牌標誌性系列造型登場—駝色 Olimpia Coat 搭配經典 Whitney Bag，舉手投足間盡是 Max Mara 所代表的優雅氣場與俐落從容。
這款大衣靈感源自品牌經典 Olimpia Jackets，以頂級駝毛 zibeline drap 製成，剪裁俐落、氣勢滿分，完美詮釋「不費力的時尚宣言」。
從女團偶像到國民女神，韓星惠利（Hyeri）以女團 Girl’s Day成員身分出道，憑藉甜美外型與招牌笑眼圈粉無數；後來轉戰戲劇圈，以《請回答1988》裡那個活潑又可愛的德善一角，一舉奠定「國民妹妹」地位。
之後陸續主演《我的室友是九尾狐》等話題作品，在今年因演出《善意的競爭》中天才女高中生「劉在伊」一角，憑藉出色精湛的演技將懸疑驚悚的情節詮釋得淋漓盡致，再創演藝事業新高峰，成功轉型為兼具演技與人氣的全能女神，人氣橫掃韓流與時尚圈。
近期惠利更是話題不斷，不僅登上時尚雜誌封面、被譽為新世代「甜酷系代表」，還在個人YouTube頻道中分享健康與生活近況，真性情模樣讓粉絲更愛。
這次惠利受邀來台、絕對會引起粉絲追星熱潮，而這場以「THE CAMEL,timeless」為靈感的開幕盛宴，即將於11 月 6 日盛大舉行，除了惠利之外，還有台灣藝人 劉以豪、宋芸樺、詹子萱、林品彤一同出席，現場星光超閃耀，粉絲們準備好了嗎！
看更多 CTWANT 文章
秋冬必收輕奢珠寶！AHKAH鉑金、agete微光細鑽…曾之喬佩戴Swarovski鑽石化身性感女神
小S女兒Lily穿上黛安芬內衣，青春爆棚、萌翻全場！＂理想型＂曝光竟是他？
小資女必收質感包TOP5！RM、小CK、PEDRO…2千元起搞定整季時髦Look
其他人也在看
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 5 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 7 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。今（4）日晚間，王子又突然在社群平台發布新貼文。民視 ・ 19 小時前
被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準
（娛樂中心／綜合報導）粿粿日前拍片自稱「一直都是我在養家」，引發外界對前夫范姜彥豐的負評，不少網友更貼上「軟飯 […]引新聞 ・ 6 小時前
怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 8 小時前
小豬黃沐妍曬婚戒甜喊「我們結婚了」感性告白：要永遠走下去
黃沐妍在貼文中寫下：「10月中，我和我老公結婚了。一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。」她坦言，兩人並非童話故事般的甜蜜伴侶，「我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。」黃沐妍也透露...CTWANT ・ 5 小時前
真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要
MLB世界大賽落幕，洛杉磯道奇成功寫下隊史史上第一次的冠軍衛冕紀錄，並於台灣時間4日進行封王遊行，大谷翔平當天也帶著妻子真美子登上遊行巴士，兩人穿上一黑一白的道奇冠軍T恤，開心地向球迷們揮手致意。然而，律師林智群也眼尖發現，真美子手上拿的竟然還是4年前的iPhone款式。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 10 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
山本由伸女友來頭不小！混血模特出演《雙層公寓》爆紅 多圖看「世界百大美女」
洛杉磯道奇隊封王遊行20萬人共襄盛舉，眼尖的網友發現，「大嫂團」中一名疑似是山本由伸的緋聞女友Niki（丹羽仁希）的女子，讓球迷們振奮，推敲兩人是否好事已近。丹羽仁希（Niki）是美日混血模特，憑藉出演戀愛實境秀《雙層公寓》收穫名聲，曾連續3年入選「全球百大最美臉孔」，過去跟山下智久傳過緋聞，堪稱男神收割機。太報 ・ 5 小時前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 1 天前
中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐
網紅「館長」陳之漢10月25日飛往北京，展開為期12天的中國之旅。3日他前往拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根，更在社群平台曬出一張和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾合照，認為對方和總統賴清德神似直呼「血緣是不會騙人的」，卻慘被網友抓包是P圖湧入貼文吐槽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 10 小時前
王子再發聲！律師聲明：將蒐證提告不實言論「絕不姑息」 已涉誹謗罪
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，王子4日再度發出律師聲明函，指出網路上留言有諸多不實言論、圖片、照片或傳言，以及不實報導等皆涉及誹謗罪，律師團隊已持續蒐證，喊話「絕不姑」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前