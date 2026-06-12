韓流女神齊聚世界盃！Karina同框Winter、權恩妃紅衣應援超養眼

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韓星為世足賽韓國隊加油打氣。翻攝自權恩妃、Karina的IG



2026 FIFA世界盃今（6/12）日正式點燃戰火，小組賽A組賽事展開，韓國隊首戰在墨西哥瓜達拉哈拉體育場迎戰捷克隊。除了場上戰況備受關注外，場邊星光同樣成為焦點，韓國人氣女團aespa成員Karina、Winter，以及「水彈女王」權恩妃特地飛往墨西哥觀戰，以「2026 FIFA世界盃可口可樂客場應援團」身分現身球場，為韓國國家隊加油打氣。

為了替韓國隊應援，3人不約而同穿上象徵韓國隊的紅色應援服，手持太極旗化身「紅魔鬼」，用實際行動力挺國家隊。Karina稍早也透過個人社群平台分享在球場拍攝的照片，並寫下「選手們加油」，為場上球員送上祝福；Winter則透過粉絲互動平台分享現場畫面，一同加入應援行列。

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轉播鏡頭也捕捉到Karina與Winter坐在觀眾席上賣力揮舞太極旗的身影，兩人即使以輕鬆自然的球衣造型現身，依舊展現亮眼外貌與獨特氣場，引發球迷與粉絲熱烈討論。不少網友紛紛留言大讚「女神！」、「零死角美女」、「一早就看到美女心情真好」。

權恩妃同樣身穿紅色應援T恤現身球場，除了分享現場觀戰實況外，也特別發文寫下「大韓民國衝啊！」、「大韓民國，出發吧！」，號召粉絲一同替韓國隊集氣，讓韓國球迷的應援熱度一路延燒到世界盃現場。

本屆韓國隊由曾入選「FIFA百大球星」的洪明甫擔任總教練，陣中包括孫興慜、李在城、李剛仁等主力球星皆披掛上陣。韓國隊在完成首戰對捷克後，接下來將於19日迎戰地主墨西哥，25日則對上南非，持續展開世界盃小組賽征程。

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