韓流女神 Jessica親揭髮質保養秘訣！笑認「太累不洗頭」髮質更好 來台最愛嗑火鍋
韓流時尚指標人物 Jessica 鄭秀妍今（9）日以代言人身份亮麗現身台北，出席知名醫美品牌記者會。一身優雅裝扮的她，親切地以最近學習的中文問候，並在訪問過程中展現出英文不時夾雜中文對話，足見她對本次活動的用心與重視。受訪時，Jessica透露因為這一點經常壓力大睡不好，笑認有「太累不洗頭習慣」結果隔天髮質反而更好。
▲ Jessica 鄭秀妍今（9）日以代言人身份亮麗現身台北。(圖／讀者提供)
身為時尚女神，Jessica經常需要面對頻繁的造型需求，特別是漂髮和染髮。她直言，這些過程讓她的「頭皮完全不開心」。因此，她現在將頭皮視為臉部肌膚一樣細心呵護，每天願意花費 20到30分鐘 來完成洗頭與吹乾的步驟。「經過一天的造型，頭皮需要被好好對待，頭皮健康真的很重要！」Jessica強調。
被問及是否會擔心落髮問題時，她也坦承表示：「有！很難過，哈哈。」但她接著分享了一個有趣的「小秘密」，透露自己其實沒有「睡前一定要洗頭」的潔癖，甚至覺得有時候太累不洗頭就睡覺，隔天起來髮質似乎會比較好一點，笑稱女生們一定都懂這件事。
▲ 韓流女神 Jessica親揭髮質保養秘訣。(圖／讀者提供)
訪問中，Jessica被問到最近是否有特別感到壓力的事情，她透露主因是正在積極籌備個人演唱會。她表示自己是一個標準的 ESTJ（監督者）人格，「我本身就是一個很注重細節的人，所以對我來講每一個環節其實都很重要，也是因為這樣，最近就比較有睡不好的狀況。」她坦言，過去可以輕鬆睡到10至12個小時，但現在只要能睡到 7至8個小時，就已經感到「很很滿足」。
▲ Jessica的MBTI是ESTJ，坦言很常被說很T。(圖／讀者提供)
在被問及MBTI時，她與現場一位同樣是ESTJ的記者相認，立刻展現親和力，笑稱：「Very good, yeah, I like you！」對於常被說很「T」（Thinking，理性思考型），她也直率回應：「Yes，有常常聽到。」
雖然工作行程緊湊，美食絕對不能少。前天抵達台北的Jessica透露，每次來台灣的固定行程就是吃火鍋，她形容這是一種「非常特別、健康的感覺」。逗趣的是，她說每次調製火鍋沾醬時會很緊張，不知道這次調出來會是怎樣，每次吃的那個配料都是不太一樣的。至於昨晚調製醬料中，加了健康的調味品——「陳醋」讚許：很好吃！
▲ Jessica透露每次來台灣的固定行程就是吃火鍋。(圖／讀者提供)
對於即將到來的聖誕節與新年新希望，Jessica表示自己還沒有開始仔細思考新年願望，但對於聖誕節則有著明確的期待，希望在聖誕節期間能放個假，這是她目前最期待的事情，並向所有粉絲送上溫暖祝福：「I hope everybody has a very Merry Christmas 祝大家聖誕快樂。」
