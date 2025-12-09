韓流女神Jessica降臨台北！工作滿檔也不掉髮？她公守住髮量的真心話！

（圖／品牌提供、jessica ig）

韓流女神Jessica鄭秀妍以一貫優雅姿態亮相愛爾麗旗下全新 DR.SCALP 品牌記者會，讓全場媒體瞬間被她的光芒吸引。此次以品牌大使身分登場，她首度開誠布公分享自己的頭皮困擾與日常養護秘訣！

（圖／品牌提供、jessica ig）

Jessica坦言，因長期需要造型、拍攝，再加上染燙需求頻繁，過去曾面臨頭皮敏弱、壓力累積等狀況。她以非常貼近大眾的語氣說：「頭皮也是皮膚的一部分，理所當然要細心呵護。」而能讓她逐漸穩定髮況的關鍵，就是建立起「系統化頭皮管理」的概念，像是確實清潔、按摩與補充頭皮精華，讓基底強韌，髮絲才能自然亮麗。

廣告 廣告

（圖／jessica ig）

「髮型能改變整體氣質」Jessica公開自己的頭皮保養儀式

Jessica對造型一向要求高，她笑說：「同一套衣服，只要換個不同髮型，氣質就會完全不同。」也因為如此，維持健康髮況，成為她能駕馭各種時尚 Look 的關鍵。

在記者會上，她首次公開自己的日常頭皮養護流程：包括做好清潔與按摩：以溫和成分維持頭皮環境平衡；定期使用頭皮精華：補充養分、舒緩壓力。而且選擇天然、溫和且專業的產品：避免敏弱時加重負擔。

（圖／品牌提供）

現代人最常忽略的「壓力落髮」，Jessica暖心喊話：不能悶著

工作滿檔的Jessica，難免面臨壓力，她說平時就要隨時掌握自己的壓力指數，如果壓力大，她分享自己最有效的紓壓方式就是「把感受講出來，像她就會打電話給朋友或家人，然後盡量慢下來！，試著釋放壓力！」。她說：「不能把壓力積在心裡，身體也會受到影響。」同時，她也特別提醒：壓力其實是造成現代人落髮的一大原因，絕不能忽視。

（圖／jessica ig）

準備巡演的她對粉絲溫柔喊話

Jessica透露，近期正全力準備巡演，她也甜蜜向台北粉絲喊話：「每次來到台北都收到很多愛，希望之後的演唱會、工作，也能很快回來見到大家。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！

AAA頒獎「哈洗大叔」崔代勳太可愛！AAA高雄跳撒嬌舞爆紅：原來他曾窮到買不起女兒的書

金裕貞甜美童顏毀滅！《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」