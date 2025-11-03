韓流席捲ITF旅展！ 朴寶劍、SEVENTOEIGHT帶你「從螢幕走進現場」





韓國觀光公社宣布，將以「韓食與韓流」為主題，盛大進駐「2025 ITF 臺北國際旅展」（11月7日至10日）。韓國館現場不僅重現韓國在地市場氛圍，提供韓食教學與傳統DIY，更設置「朴寶劍ZONE」讓粉絲體驗追星快感。此外，男團 SEVENTOEIGHT、女團 GENBLUE 幻藍小熊將現場互動，加上每日機票抽獎，打造一場「從螢幕走進現場」的沉浸式韓國文化之旅。

今年韓國館（南港展覽館 J708）以「韓食與韓流」為兩大主題，為臺灣民眾帶來最道地的韓國文化體驗：

重現韓國市場： 現場重現韓國在地市場氛圍，每日舉辦一場韓食教學及試吃活動，民眾有機會品嚐到辣炒雞排、安東燉雞、光州肉餅或馬鈴薯煎餅等經典韓式美食。

傳統工藝DIY： 每日固定時段提供韓國傳統DIY體驗，讓民眾親手製作韓國特有的傳統工藝燈籠，並將精美的手工藝品帶回家。

集章兌換美食： 完成館內集章活動，還有機會兌換多款韓國熱門美食及傳統小物，包括辣炒年糕、香蕉牛奶、海苔、脆皮蛋糕、Kingdom Friends 頸枕等，每日數量有限，換完為止。

韓國觀光公社台北支社支社扈受暎表示：「K-內容已成為韓國旅遊的最佳導覽員。本次ITF將以美食、流行文化打造『從螢幕走進現場』的沉浸式體驗，協助旅人打造屬於自己的風格旅程。」

韓流舞台零距離：朴寶劍、人氣男女團現身

韓流舞台的陣容同樣精彩，吸引追星族群：

朴寶劍ZONE： 韓國觀光名譽宣傳大使朴寶劍專區（「寶劍ZONE」）邀請粉絲跟著偶像腳步踏入全羅南道紫島。現場設有拍照區，粉絲可免費拍立得合照留念，與寶劍「同行」韓國之旅。

K-POP 互動： 於11/8（六）與 11/9（日）分別邀請從台韓合製選秀節目《SCOOL》脫穎而出的男團 SEVENTOEIGHT，以及甫發行新專輯的 GenZ 人氣女團 GENBLUE 幻藍小熊。兩組團體將在現場與粉絲互動，分享 MZ 世代最潮的韓國旅遊體驗。

跆拳道表演： 舞台上還有來自韓國茂朱跆拳道園的《跆拳道！永恆的遺產》，以強烈節奏與肢體張力詮釋「力與美」的完美融合。

機票大放送！四天共送出七張台韓來回機票

除了豐富的旅遊商品外，韓國館也祭出機票大獎：

韓國交通攤位： 每日抽出一張不限航點台韓來回機票，四天共抽出四張。

大韓航空： 於 11/8～11/9 的舞台時段舉辦《大韓航空知識挑戰賽》，共送出 2 張台韓指定航線機票。

真航空： 於 11/7～11/8 在韓國館航空公司攤位完成指定任務，將於四天參與者中抽出 1 張台北-濟州來回機票。

此外，在韓國館購買韓國旅遊商品，即可兌換精美實用小物（如 WOWPASS 卡、Kingdom Friends 拖鞋、或折疊式衣架等），數量有限，換完為止。現場還有釜山、大邱、仁川等十多個地方政府與民間單位，提供第一手旅遊資訊。

