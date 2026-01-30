韓流拼盤只要150元！KOREA SPOTLIGHT集結SUHO、NELL、「金在中女團」SAY MY NAME…時間地點、售票時間一次看

由韓國文化產業振興院（KOCCA）與韓國文化體育觀光部（MCST）共同主辦的KOREA SPOTLIGHT拼盤演唱會，2/26首度在台灣舉辦，地點就在Zepp New Taipei。演出陣容包括EXO隊長SUHO、韓國現代搖滾指標樂團NELL、創作歌手Milena以及金在中打造的新銳女團SAY MY NAME。特別的是這場拼盤因是音樂交流性質，票價只要台幣150元！門票將於1/23部分販售，1/30將販售剩餘票券。想用超划算的價格感受K-POP音樂的魅力，KOREA SPOTLIGHT演唱會時間地點、售票時間、票價座位、演出陣容、必聽歌單一次看。

KOREA SPOTLIGHT韓流拼盤演唱會2/26登場。（圖／拓元售票網站）

KOREA SPOTLIGHT 2026 演唱會｜時間地點

演出日期：2026/02/26（四）19:00

演出地點：Zepp New Taipei

KOREA SPOTLIGHT 是什麼？

KOREA SPOTLIGHT是自2017年起推動的全球K-Music展演計畫，由韓國文化產業振興院（KOCCA）與韓國文化體育觀光部（MCST）共同主辦，致力於向世界介紹最具代表性的韓國音樂人。今年是首度登台舉辦台北場。

KOREA SPOTLIGHT 2026 演唱會｜售票時間

【第一階段售票】

【第二階段售票】

KOREA SPOTLIGHT 2026 演唱會｜票價、座位圖

演出票價：1F 站位區 $150／2F 座位區（劃位）$150

座位圖：

KOREA SPOTLIGHT演唱會票價座位圖。（圖／拓元售票網站）

KOREA SPOTLIGHT 2026 演唱會｜第二波演出卡司

❣️EXO隊長 SUHO

南韓人氣團體EXO最近才以新專輯回歸，並公開了全新亞洲巡演的場次，7/18將以團體之姿來台開唱，而隊長SUHO提前來台參加KOREA SPOTLIGHT拼盤演唱會，感受台灣EXO-L（官方粉絲名）的熱情！

《Who Are You》

《1 to 3》

《Medicine》

KOREA SPOTLIGHT 2026 演唱會｜首波演出卡司

❣️韓國現代搖滾指標樂團 NELL

樂團NELL（Space Bohemian 提供）

韓國現代搖滾指標樂團 NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成，以獨特的音樂風格與富有敘事性的歌詞深受樂迷喜愛。他們在亞洲各地累積了豐富的巡演與音樂節演出經驗，還曾經在台灣發行專輯，也接連在台北華山 Legacy、高雄 Live Warehouse 大庫等地演出。

《Moon Shower》

《Wanderer》

❣️創作歌手 Milena

MILENA （圖／WAVY 提供）

出道五年的Milena是知名廠牌WAVY旗下的獨立創作型女歌手兼製作人，同時還是一位小提琴演奏家，她曾與wave to earth、Colde等音樂人合作，音樂風格融合爵士與 R&B。2021年以單曲《Night Train》出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》。在串流平台成績亮眼。

《Foot on the Moon》

《Love with a loneliness》

❣️金在中打造新銳女團 SAY MY NAME

SAY MY NAME （圖／iNKODE 提供）

女團SAY MY NAME是由INKODE製作人、藝人金在中打造的全球新銳女子團體，由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO共8位成員組成，2024年正式出道。她們透過結合流行（Pop）與流行搖滾（Pop-Rock）的曲風，展現清新可愛、充滿朝氣的魅力。這也是她們首度來台演出。

《UFO (ATTENT!ON)》

《ShaLala》

