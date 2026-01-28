韓流拼盤演唱會超佛！ 全區150元粉絲摩拳擦掌搶票

台北市 / 綜合報導

又有韓星拼盤演唱會將登場了，這次還包括南韓超人氣團體EXO的隊長SUHO，也要跟粉絲見面，立刻掀起討論。除了卡司非常亮眼外，全區的票價都只要150元，也讓不少人驚呼，從來沒看過這麼佛系的K-POP演唱會。

韓星SUHO「Medicine」：「Cause you could be my medicine，當我感到頭暈目眩時，我就會來找你只有這樣我才能活下去。」不管出道幾年，看起來依舊童顏，靠著溫柔嗓音，征服不少粉絲芳心，EXO隊長SUHO，去年七月才來台灣開唱，今年二月也將再訪寶島。

首度移師台灣的KOREA SPOTLIGHT韓星拼盤演唱會，2月26日將在新莊登場，主辦宣布大咖卡司就是SUHO，消息一出粉絲摩拳擦掌，準備廝殺搶票進場。

韓團EXO「Crown」說：「YEAH把我的全部賭在你身上，現在我們來爭取那頂王冠。」畢竟SUHO所屬團體EXO，當年紅遍大街小巷，常常與防彈少年團匹敵，角逐年度盛典獎項，前陣子EXO剛剛回歸，對粉絲來說就像王者歸來，也期待來台的SOLO演出，會不會是替大隊開唱打頭陣。

除了卡司亮點，票價也是一大重點，仔細看看票區圖，一樓是全站區，二樓是座位區，兩個區域相加，將近一千個座位，通通只要150元新台幣，超狂破盤價掀起熱議。

韓星SUHO「Who Are You」：「So who are you，到了明天我們就都自由了。」事實上這場演出，由韓國文化產業振興院，跟韓國文化體育觀光部，從2017年起開始舉辦，長年以來以推動K-POP為旨，或許因為主打交流，才能壓低票價給粉絲福利。

不僅SUHO，8人女團SAY MY NAME，韓國獨立樂團始祖NELL，實力派女歌手Milena，也都將參與這場演出，勢必將再掀起搶票大戰。

