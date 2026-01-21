韓流拼盤演唱會「KOREA SPOTLIGHT」首登台 第一波卡斯曝光

【緯來新聞網】2017年開始，由韓國文化產業振興院 (KOCCA) 和韓國文化體育觀光部 (MCST) 主辦的旗艦級全球 K-Music 展演活動「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026年首次在台灣舉行，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦。「KOREA SPOTLIGHT」今公布首波表演卡司，邀請金在中親自打造的八人超新銳女團 SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖 NELL、以及 WAVY 旗下身兼製作人的實力派女歌手 Milena 等，多組豪華卡司讓樂迷體驗韓國流行音樂的多元能量。

廣告 廣告

八人超新銳女團 SAY MY NAME。（圖／iNKODE 提供）

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成。在台灣擁有大批熱情粉絲的他們，不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北華山 Legacy、高雄 Live Warehouse 大庫等地演出，與台灣情感淵源極深。NELL獨特的音樂風格以及充滿敘事性的歌詞深受樂迷喜愛，在亞洲各地擁有豐富的巡演與音樂節演出經驗，足跡遍及日本、台灣與泰國。這次再次來台，勢必將再次掀起搶票熱潮。

韓國獨立樂團始祖 NELL。（圖／Space Bohemian 提供）

出道五年的Milena曾多次透露想要來台表演的決心，她為知名廠牌 WAVY 旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，曾與 wave to earth、Colde 等音樂人的合作，音樂風格融合爵士與 R&B，以流暢的嗓音唱出細膩且甜美成熟的歌曲意境。她除了歌手，還身兼小提琴演奏家、製作人等。2021年以單曲《Night Train》出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》，每次歌曲都深受歌迷喜愛，在台灣音樂串流平台擁有亮眼成績，更於全球串流排名位居前五名，實力不容小覷。

WAVY 旗下身兼製作人的實力派女歌手 Milena。（圖／ WAVY提供）

女團SAY MY NAME為金在中 (Kim Jae-joong) 和 iNKODE 製作人以「為沒有夢想的孩子帶來夢想的偶像」作為團隊核心理念，親自打造的全球新銳女子團體。由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO總共8位成員，透過易於聆聽的流行 (Pop) 與流行搖滾 (Pop-Rock) 曲風，展現清新可愛、充滿朝氣的魅力。她們在2024年10月16日正式出道，一出道便獲得 Hanteo Music Awards 綻放之星獎的殊榮，短短2年更是多次參加日本最大時裝秀 TOKYO GIRLS COLLECTION。首次來台演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻台灣歌迷。



「KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI」拼盤演唱會 2026年2月26日（四）晚間19:00在 Zepp New Taipei（宏匯廣場 8F）開演。

更多緯來新聞網報導

馬志翔盼前女友江祖平「能夠好」 金馬導演曝范冰冰喊話來台灣

納豆攝影棚二度求婚依依 被曝「假主持真把妹」錄影就約