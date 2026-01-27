韓流拼盤第二波卡司揭曉！EXO SUHO加入將來台演出 售票時間曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由韓國文化產業振興院（KOCCA）與韓國文化體育觀光部（MCST）自2017年起共同主辦的旗艦級全球 K-Music 展演活動「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026年首度移師台灣舉行，正式宣布2月26日於Zepp New Taipei登場。活動第一階段開賣即引爆搶票熱潮，限量門票全數秒殺，展現驚人人氣。主辦單位隨即公布第二波重磅卡司，正式邀請被譽為「K-pop 之王」的EXO隊長SUHO（金俊勉）加入演出行列。而第二階段售票將於30日中午12點正式開賣，釋出剩餘票券，勢必再度成為粉絲關注焦點。

被譽為「K-pop 之王」的EXO隊長SUHO（金俊勉）加入演出行列。（圖／SM Entertainment 提供）

「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會卡司豪華，可一次欣賞多組橫跨不同世代與音樂風格的重量級演出陣容，堪稱近年最具話題性的高CP值音樂盛會。演出卡司包含 EXO 隊長 SUHO、由金在中親自打造的八人超新銳女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖NELL以及 WAVY 旗下可身兼製作人，以爵士與古典為基底的 Pop、R&B 實力派女歌手 Milena等。

而身為本次演唱會最受矚目的焦點之一，被譽為「K-pop 之王」的SUHO（金俊勉）出道已 14 年，身兼世界級男團 EXO 隊長與主唱，並橫跨音樂、電影、戲劇、音樂劇與綜藝等領域發展，展現多才多藝的全方位藝人實力，深受韓國、台灣及全球粉絲喜愛。





