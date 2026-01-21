韓流拼盤2/26開唱！金在中女團SAY MY NAME首撲台 樂團NELL也來了

出道2年的SAY MY NAME是金在中一手打造的新人女團。iNKODE提供

「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會將在2月26日在Zepp New Taipei舉辦。今（21日）公布首波表演卡司，金在中親自打造的8人新銳女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖NELL、以及 WAVY 旗下實力派女歌手Milena確定來台，門票將在1月23日中午12點正式售票。

KOREA SPOTLIGHT自2017年起由韓國文化產業振興院（KOCCA）和韓國文化體育觀光部（MCST）主辦，2026年首次移師台灣舉行，敲定2月26日在Zepp New Taipei舉辦。

KOREA SPOTLIGHT卡司一：NELL

韓國樂團NELL曾多次訪台開唱。Space Bohemian提供

廣告 廣告

這次的卡司名單由韓國現代搖滾指標樂團NELL領軍，該團由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成。在台灣擁有大批熱情粉絲的他們，不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北華山Legacy、高雄Live Warehouse大庫等地演出，與台灣情感淵源極深。

NELL獨特的音樂風格以及充滿敘事性的歌詞深受樂迷喜愛，在亞洲各地擁有豐富的巡演與音樂節演出經驗，足跡遍及日本、台灣與泰國。這次再次來台，勢必將再次掀起搶票熱潮。

KOREA SPOTLIGHT卡司二：Milena

唱作俱佳的Milena將首度在台表演。 WAVY提供

出道5年的Milena曾多次透露想要來台表演的決心，她是知名廠牌WAVY旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，曾與wave to earth、Colde等音樂人的合作，音樂風格融合爵士與R&B，以流暢的嗓音唱出細膩且甜美成熟的歌曲意境。她除了歌手，還身兼小提琴演奏家、製作人等。

2021年以單曲〈Night Train〉出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》，每次歌曲都深受歌迷喜愛，在台灣音樂串流平台擁有亮眼成績，更於全球串流排名位居前五名，實力不容小覷。

KOREA SPOTLIGHT卡司三：SAY MY NAME

SAY MY NAME很期待首次的台灣演出。iNKODE提供

女團SAY MY NAME為金在中旗下子弟兵，該團以「為沒有夢想的孩子帶來夢想的偶像」作為團隊核心理念，由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO共8位成員組成，2024年10月16日正式出道，一出道便獲得 Hanteo Music Awards 綻放之星獎的殊榮，短短2年更是多次參加日本最大時裝秀 TOKYO GIRLS COLLECTION。首次來台演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻台灣歌迷。

KOREA SPOTLIGHT拼盤演唱會首度來台舉行。

「KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI」拼盤演唱會票價分別為1F站位區$150、2F座位區（劃位）$150。第一階段售票日期為1月23日（五）中午12點，開放部分1F站位區、2F劃位座位區及身障席，共1,000張；第二階段售票將於演出名單完全公布後，於2026年1月30日（五）中午12點啟售剩餘票券，購票洽拓元售票。



回到原文

更多鏡報報導

「不可抗力」又來了！40歲「動漫女王」中川翔子上海活動被砍 凌晨崩潰一句話引爆討論

限韓令鬆綁？JYP女團闖中超拚 尬唱〈大東北是我的家鄉〉還被cue轉手絹

試映會「前1天急喊卡」！米倉涼子涉毒函送檢方 恐面臨新片天價賠償

蘆洲雙屍案死者生前擺攤畫面曝 Google Maps已變「永久歇業」