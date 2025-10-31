韓流美妝無法擋 白宮發言人李維特南韓峰會期間狂掃13項戰利品

隨同川普總統訪問南韓的白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)，儘管行程緊湊，但還是擠出時間採購韓流美妝(K-beauty)產品。她29日在社群媒體上分享了自己訪韓期間血拚的「戰利品」。

28歲的李維特在Instagram限時動態貼出照片，洋洋灑灑陳列出她購買的13項南韓美妝保養品，包括面膜、精華液、潔面乳、防曬乳及卸妝油等，還加上了有愛心眼睛的符號。

李維特並未說明在何處購得美妝保養品，但一些產品帶有「歐利芙洋獨家」(Olive Young Exclusive)標籤，顯示她是在南韓最大規模之一的美妝連鎖店採買。該公司發言人後來證實，李維特確實造訪了歐利芙洋在慶州的一家分店。

該發言人30日向南韓媒體「中央日報」表示，李維特在前一天前往皇南分店採購，這次採購並未事先安排。她在店裡停留約20分鐘，一名會說英語的店員協助她選購，還和民眾短暫寒暄後，便前往附近的冰淇淋店。

李維特公開Instagram貼文的時間，剛好是亞太經合會議在慶州推出「韓流美妝館」，各國代表和觀光客可在開會期間，探索最新護膚產品。歐利芙洋的發言人也說，自從亞太經合會展開以來，有很多代表造訪該商店。

英國廣播公司(BBC)報導，韓流美妝有多達三萬個品牌，已發展成一個價值100億美元的產業，還不包括對美國、歐洲與東南亞的出口，而這些市場的熱度正迅速上升。

但這個產業也未能倖免於川普的關稅戰。歐利芙洋將所有美國訂單報價調高15%，以抵銷關稅成本。

南韓另一家美妝巨頭—愛茉莉太平洋(Amore Pacific)執行長金昇煥(Seung-Hwan Kim)表示，公司正在進行調整。過去他們憑藉韓美自由貿易協定，對美出口享有零關稅。他說，雖因成本上升而必須重新調整策略，但他仍對美國市場的需求保持樂觀。

