韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特也著迷

（中央社韓國釜山30日綜合外電報導）近年韓國最大的出口品之一就是韓流美妝（K-beauty），魔力無邊的韓流美妝讓隨同川普訪韓的白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也著迷，她在社群媒體上分享了自己購買的韓流美妝「戰利品」。

英國廣播公司（BBC）報導，據估計，韓流美妝有多達3萬個品牌，以相對平價不斷推出創新產品。

報導中指出，韓流美妝已是一個價值達100億美元的產業，還不包括對美國、歐洲與東南亞的出口，而這些市場的熱度正迅速上升。

但這個產業也未能倖免於川普的關稅戰。

韓國連鎖美妝零售商Olive Young對所有美國訂單調高15%價格，以抵銷8月起生效的關稅成本。

南韓另一家美妝巨頭—愛茉莉太平洋（Amore Pacific）執行長金昇煥（Seung-Hwan Kim）表示，公司正在進行調整。過去他們憑藉韓美自由貿易協定，對美出口享有零關稅。

他並說，雖因成本上升而必須重新調整策略，但他仍對美國市場的需求保持樂觀。愛茉莉太平洋旗下擁有蘭芝（Laneige）與 CosRX 等品牌。（編譯：嚴思祺）1141030