韓流青春正式回歸！KARA 登臺倒數 臺北跨年全城應援直接封神
記者/鄭欣宜報導
「臺北最High新年城-2026跨年晚會」將於12月31日登場，由韓流傳奇女團KARA카라擔任跨年前壓軸卡司，這次是KARA睽違12年重新回到臺灣舞台，並在臺北跨年獨家合體演出，消息一出，令廣大粉絲都非常感動及期待。臺北市政府觀光傳播局預告，將透過四大巨型電視牆播放KARA的影片，並在12月30日至31日在捷運市政府站進行限定輪播KARA招牌曲目，讓大家搶先體驗臺北跨年氛圍及感受KARA的音樂魅力。
觀傳局今日公開跨年晚會卡司順序，由賽博台客樂團美秀集團、捷運盃街舞大賽青年組冠軍HRC BEAST ABYSS和主持群接續開場，隨後依序為影視歌三棲全能歌后李千娜、人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、情歌王子Bii畢書盡、Dragon Beauties小龍女、金曲創作才子韋禮安、金曲創作天后蔡健雅，接著由U:NUS及捷運盃街舞大賽成人組冠軍 VHZ Dance Crew帶來精彩表演，還有新生代創作歌手高爾宣OSN、性感實力唱跳女神安心亞，2025年的最後將由跨年前壓軸卡司KARA帶來30分鐘精彩表演，並與民眾一起跨年倒數、迎接台北101新年大秀，2026年的一開始，則由潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹繼續熱力開唱。
觀傳局表示，本次臺北跨年晚會卡司實力堅強，最大亮點就是邀請到韓流傳奇女團KARA，為了歡迎她們來臺北開唱，自12月30日至31日，臺北捷運市政府站將進行全站播音，於晚間6點到9點，每隔20分鐘，每次30秒，會輪播KARA三首招牌曲目《Step 스텝》、《Mister 미스터》、《Lupin루팡》，搶先感受KARA的熱情魅力。
另外，觀傳局指出，12月27日起，臺北市四大巨型電視牆包括捷運市政府站B1大廳電視牆、市府轉運站信義光牆、臺北市忠孝SOGO商圈LED、臺北小巨蛋天幕，將播放KARA臺北跨年宣傳影片，由成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智，以中文向大家問好，分享對粉絲的想念，及傳達對臺北表演的期待，她們更熱情邀請民眾到臺北跨年晚會現場，近距離感受她們的精彩演出。
觀傳局提醒，12月31日跨年晚會當日19時開始，活動周邊將有三階段交通管制，部分周邊區域也將管制進出。管制範圍內之路邊汽、機停車格、YouBike 2.0 站位在12月31日17時至1月1日3時禁止停車、暫停營運。臺北捷運的部分，今年跨年一樣連續營運 42 小時不收班（小碧潭支線及新北投支線除外） ，讓大家High到多晚都能夠回得了家。
觀傳局表示，希望所有粉絲朋友都能夠到現場同樂，若無法到現場的朋友，今年臺北跨年晚會可以電視轉播部分在中視綜合台、中天綜合台、中華電信 MOD；網路及行動影音轉播平台則包含臺北市政府官方 Youtube 頻道、台北旅遊網臉書、LINE TODAY等，邀請大家鎖定臺北跨年晚會，將為各位帶來最精彩的節目。
