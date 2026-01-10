「韓流」襲北市！大咖韓星多地出沒 粉絲瘋搶拍

人氣男團CORTIS即將來台。（圖／翻攝自 CORTIS IG）





韓國音樂頒獎典禮，即將在台北登場！許多大咖韓星們，趁著開唱前空檔，在台北街頭逛街吃美食，超人氣的男團CORTIS吃滷味、喝珍奶，接地氣行程全公開。

可以說台北街頭，韓星濃度破表！像是CORTIS、LESSERAFIM、ADP等韓團，都在街上和粉絲親切打招呼，甚至有粉絲一早就去打卡他們品嘗過的同款美食，而今天韓星邊佑錫、安孝燮也已經抵達台灣，讓粉絲全都超級期待。

怪物新人團ADP趁著開唱前來到饒河夜市，品嘗台灣小吃，偶遇粉絲不吝嗇飯撒，同樣漫步台北街頭，還有他們。

LESSERAFIM成員小櫻花低調現身永康商圈咖啡廳，還完全不遮掩，當然最引人注目的，還有弟弟團CORTIS，除了站在攤販前，來上一口夜市經典果汁，當然少不了。

CORTIS這回來到台灣，踩點的美食，除了有得正的5杯全糖珍奶，還有再往前40公尺，轉彎處這間小籠湯包店，團員全都超親民到店裡內用，引起粉絲轟動。

9號晚上也被粉絲捕捉到，CORTIS成員們現身公館商圈。

金雞園高老闆：「（粉絲）暴動而且他是小時候爸爸媽媽帶他來，不知道會變成這麼紅。」

甚至一大早，就有粉絲前來踩點，尋訪偶像曾到訪的同款店家。一進到店內，就能看到菜單上還推出了偶像曾點選的CORTIS同款餐點。據了解，偶像們昨天展現親和力，並沒有包場，因此店內吸引了大批粉絲前來朝聖，座無虛席。許多粉絲表示，他們是為了安乾鎬和馬丁而來，就是希望能坐在偶像們曾坐過的位置。

粉絲：「點了蟹黃湯包小籠包，還有炸排骨。」

不只吃美食，台灣成員趙雨凡，還帶著成員到運動中心溜冰，大跳招牌舞步。

這回韓國偶像來台，出巡台北街頭CORTIS、ADP、LESSERAFIM，都趁著空檔感受台灣感性。

就讓粉絲更期待，今晚頒獎典禮開唱還有粉絲喊話，即便入不了場，可以走到偶像過去的地方一樣很幸福。





