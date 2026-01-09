韓浪漫喜劇《春日狂熱》開播獲好評！安普賢「刺青包手」展強烈反差感，戀上「姪子的高中老師」李主儐

外表冷漠的教師「尹春」，以及擁有炙熱內心的男人「宣在奎」，兩顆冰封已久的心，將在春日裡逐漸融化，毫無預警席捲而來的春日戀曲，正式開始！

《春日狂熱》劇照

tvN浪漫喜劇《春日狂熱》近期正式開播，改編自白敏雅的同名網絡小說，由《君主—假面的主人》、《和我老公結婚吧》導演朴元國執導，演員安普賢、李主儐主演。該劇首播即交出最高6.1%的亮眼收視成績，更拿下全頻道同時段第一名。

安普賢、李主儐出席《春日狂熱》發佈會合照

突破「刺青包手」刻板印象變身貼心男 安普賢顛覆浪漫男主公式

演員安普賢在劇中飾演體格壯碩、滿身刺青的「宣在奎」，一登場便成為小鎮居民的「頭號警戒人物」。粗獷外型加上寡言氣場，讓人誤以為他難以親近，實際上卻是把人生重心全放在姪子身上的「姪子傻瓜」。

《春日狂熱》劇照

劇情中，他為了姪子宣漢潔（趙俊英 飾）踏進校園，僅是現身就引發教務處一陣騷動，更意外展現體貼一面。安普賢將角色的笨拙溫柔與直接性格拿捏得恰到好處，無論是脫口而出的直球告白，或為了幫人開門直接翻牆的行動派作風，都成功刷新觀眾對浪漫男主的想像。

《春日狂熱》劇照

李主儐詮釋「冰山系教師」 細膩情緒拉高觀眾共鳴

與宣在奎形成對比的，是演員李主儐飾演的教師尹春。曾是首爾人氣教師的她，因不為人知的過去選擇遠離人群，成為小鎮裡的「自願型局外人」。她每天提醒自己「不要笑、不要開心、不要快樂」，卻在面對宣在奎時，逐漸鬆動防線。

《春日狂熱》劇照

李主儐以自然生活感的演出，呈現角色冷靜外表下的動搖與遲疑，讓尹春不只是被追求的女主角，也是一個正在與自己和解的角色。她與安普賢之間的互動節奏明快，鬥嘴之中帶著溫度，也成為劇集初期最討喜的看點之一。

《春日狂熱》劇照

從誤會到悸動 粉紅氣氛悄然蔓延

首集中，尹春誤把宣在奎手中的辣雞肉串當成兇器，驚慌逃跑的橋段成功製造笑點；宣在奎隨後翻牆幫忙開門的舉動，則讓角色魅力急速上升。播出尾聲，他一句親暱的「春啊」，正式打破兩人之間的距離，也讓觀眾嗅到戀情即將升溫的氣息。

《春日狂熱》劇照

校園副線同樣吸睛 「萬年第一與第二名」寫下青春對照

除了「大人線」的粉紅泡泡，校園中的青春支線同樣為劇情注入層次感。宣在奎的姪子宣漢潔（趙俊英 飾）是信受高中的不敗第一名，成績、態度與生活都近乎完美，卻將人生重心放在「不成為叔叔負擔」這件事上。長期屈於第二名的崔世真（李在仁 飾），則在家庭期待與競爭壓力下，逐漸累積對漢潔的複雜情緒。

《春日狂熱》劇照

有趣的是，漢潔並未將世真視為敵人，反而多次試圖靠近、甚至想把「第一名」讓給對方，這份近乎笨拙的善意，讓世真陷入更加矛盾的情緒之中。兩人在校園裡一來一往的拉鋸，更映照出青春期對自我價值的摸索與不安，也為《春日狂熱》增添一條溫柔卻帶刺的成長敘事線。

《春日狂熱》劇照

《春日狂熱》熱播中 笑中帶淚的戀曲正式展開

《春日狂熱》是輕鬆的浪漫喜劇，卻也藏著關於孤單、選擇與重新相信他人的故事。宣在奎的直球，對上尹春的膽怯迴避，看似形成衝突，卻帶出適中的節奏，讓劇情在笑聲之外，也多了一層真摯的情感。隨著宣在奎這名「不按牌理出牌」的男人逐步闖入尹春的日常，這段春日限定的「高溫」戀曲將如何發展，也成為《春日狂熱》後續最令人期待的看點。

《春日狂熱》演員大合照

